La Batman Star a peut-être révélé le signal Bat

Ce fut un grand jour pour Le Batman. Après des mois de commérages et de rapports d’occasion, nous avons enfin pu jeter un coup d’œil à Robert Pattinson en combinaison. Le test de la caméra du réalisateur Matt Reeves n’a pas tout révélé, mais nous savons au moins à quoi ressemblent le logo du capot et de la poitrine. Les réactions ont été mitigées. Ceux qui ont aimé le costume (moi-même parmi eux) l’ont vraiment aimé. Mais il y a eu des fans de Batfleck mécontents qui l’ont comparé défavorablement avec le costume de Batman v Superman et Justice League et ceux qui ont dit qu’il semblait qu’ils arrachaient Daredevil.

Mais il semble que le Batsuit ait peut-être été le seul que The Batman a révélé hier. Jeffrey Wright joue le commissaire Gordon dans le film et a répondu au tweet de Matt Reeves avec une image floue d’un projecteur. Bien qu’aucun texte explicatif ne l’accompagne, il est naturel de supposer qu’il s’agit de notre premier regard sur le signal de chauve-souris du film.

Il est difficile de glaner trop de détails sur la photo – elle est très floue. Mais le fait que ce soit aussi flou signifie probablement qu’il s’agit en fait de l’ensemble. Après tout, si Wright voulait simplement tweeter un signal de chauve-souris, il serait très facile de trouver une image de meilleure qualité.

La rumeur veut que, bien que The Batman se déroule au début de la carrière de Batman dans la lutte contre le crime, ce n’est pas une histoire de la première année (qui est honnête, est un peu jouée). Au lieu de cela, nous allons commencer l’histoire au cours de la deuxième année de Batman dans la cape et le capot. À ce stade, il est raisonnable de supposer qu’un certain nombre de sa galerie de voyous sera établie et qu’il aura formé une alliance avec le commissaire Gordon – d’où le signal.

Le Batman ne sort pas dans les salles avant le 25 juin 2021, donc une bande-annonce n’est pas encore terminée. Mais avec le film qui commence très bientôt de grands tournages, attendez-vous à ce que la Batmobile soit la prochaine grande révélation du projet.