La BBC publie des excuses après la diffusion du clip de LeBron James lors du reportage de Kobe Bryant

Ils ont appelé cela une “erreur humaine”.



Après l’annonce de la mort de l’icône de basket-ball de 41 ans, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille de 13 ans, Gianna Maria-Onore Bryant et sept autres personnes, les publications se sont efforcées de rapporter l’accident. Des informations erronées ont été lancées, des rumeurs ont couru et TMZ a même été réprimandé par la police pour avoir partagé les informations avant que les autorités ne puissent contacter les proches du défunt. Cependant, seule la BBC, ou la British Broadcasting Corporation, a mélangé leurs stars du basket-ball alors qu’elles partageaient un clip vidéo de LeBron James tout en rapportant la mort de Kobe Bryant.

Matthew Champion, rédacteur en chef adjoint des nouvelles mondiales de BuzzFeed, a tweeté le clip du segment et a écrit dans la légende: “Je ne peux vraiment pas croire que la BBC News à 10 ans l’a fait.” Le tweet de Champion a généré des dizaines de milliers de likes et de retweets, ce qui a incité le rédacteur en chef de la BBC, Paul Royall, à présenter des excuses via Twitter.

“Dans la couverture de ce soir de la mort de Kobe Bryant sur #BBCNewsTen, nous avons utilisé par erreur des photos de LeBron James dans une section du rapport”, a écrit Ryall. “Nous nous excusons pour cette erreur humaine qui est tombée en dessous de nos normes habituelles sur le programme.” L’excuse “erreur humaine” n’était pas assez bonne pour certains, alors jetez un coup d’œil au clip par vous-même et faites-nous savoir s’il s’agit simplement d’une erreur imprudente de la BBC.

