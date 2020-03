La BBC répond aux plaintes des fans à propos de Doctor Who Season 12 Finale

Le dernier épisode de la saison de Docteur Who a envoyé de nombreuses ondulations et ondes de choc dans les rangs des Whovians en retranchant essentiellement l’histoire d’origine du personnage principal, mais qu’est-ce que la BBC a à dire sur la nature conflictuelle de “The Timeless Children”?

Dans le dernier épisode de la saison 12, le Maître a révélé que le Docteur était, en fait, l’enfant intemporel. Il y a de nombreuses années, les indigènes de Gallifrey ont trouvé le docteur et ont utilisé son code génétique pour s’imprégner d’énergie de régénération. En conséquence, chaque Time Lord qui a déjà vécu partage l’ADN du Docteur. Mais plus important encore, cela prouve qu’il y a eu beaucoup plus d’incarnations de l’infâme Dieu solitaire, bien qu’elle ne se souvienne d’aucun d’eux avant le premier médecin de William Hartnell.

Comme on pourrait l’imaginer, de nombreuses personnes ont exprimé leur déception et leur colère face à la décision du showrunner de prendre l’histoire dans cette direction particulière. Bien que ce ne soit pas la première fois que Jodie Whittaker se présente sous le nom de Treizième Docteur ou que les décisions narratives de Chris Chibnall soient critiquées, ces plaintes visent l’histoire elle-même, plutôt que le prétendu nouveau programme PC de l’émission.

En réponse, la BBC a publié la déclaration suivante pour répondre aux critiques de la finale:

«Doctor Who est une série bien-aimée de longue date et nous comprenons que certaines personnes se sentiront attachées à une idée particulière qu’elles ont du Docteur, ou qu’elles apprécient certains aspects du programme plus que d’autres. Les opinions sont fortes et cela témoigne de l’emprise imaginative de Doctor Who – que tant de gens s’engagent avec elle à tant de niveaux différents.

Nous soutenons de tout cœur la liberté de création des écrivains et nous pensons que la création d’une histoire d’origine est un incontournable de l’écriture de science-fiction. Ce qui a été écrit ne modifie pas le flux d’histoires du brillant docteur de William Hartnell – il ajoute simplement de nouvelles couches et possibilités à cette saga en cours. “

Le réseau n’a pas manqué de mentionner qu’il a également reçu beaucoup de retours positifs, notant:

«Nous avons également reçu de nombreuses réactions positives face au cintre de l’épisode. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre, et nous espérons que vous reviendrez nous rejoindre et voir ce qui se passe, mais nous apprécions qu’il soit impossible de plaire à tous nos téléspectateurs tout le temps et vos commentaires ont été soulevés avec producteur exécutif du programme. »

Il convient également de noter que c’est la deuxième fois que la BBC a dû répondre aux plaintes concernant Docteur Who cette année, nous devrons donc attendre et voir si ces fans découragés continueront de regarder Chibnall’s Who dans les années à venir, même si, compte tenu de la chute des cotes, nous ne retiendrons pas notre souffle.