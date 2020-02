La BBC taquine sournoisement le retour du maître dans Doctor Who Finale

Le Maître est de retour Docteur Who. En fait, il est revenu dans le premier match de la saison 12, mais il est de retour pour la finale en deux parties qui a commencé dimanche soir. Le personnage a une longue histoire de surprises révélées (et pas si surprises) dans la série, et il semble que la BBC ait laissé tomber un autre indice de son retour que personne n’a remarqué. Surtout personne, du moins.

Tante Beeb a publié une liste de distribution pour le dernier épisode, intitulée «Les enfants intemporels», avec tous les noms habituels, mais incluant également un «Barack Stemis» jouant le rôle de «Fakout». Ouais, duh, le fakout est faux, tu comprends? Plus pertinemment, Barack Stemis n’a aucun crédit de casting, et a réorganisé ses sorts de nom “Master est de retour.” Whhhaaaaaaaaaaat?

Cliquer pour agrandir

Les taquineries cachées à la vue sont amusantes, mais celle-ci a été entièrement redondée par le fait que le retour du Maître était déjà fortement, fortement promu par la BBC elle-même. Le flux Facebook officiel de l’émission a été converti en une ruée incessante de spoilers, et si je me souciais toujours de son contenu, je serais très vexé par leur approche marketing (oui, je le fais aussi. Désolé). Dans l’état actuel des choses, l’incapacité désespérée de Chris Chibnall à montrer quoi que ce soit ressemblant à du talent et la représentation unidimensionnelle de Jodie Whittaker d’une grande science-fiction ont depuis longtemps tué mon enthousiasme pour le programme (les époques précédentes ont toujours une place ferme dans mon cœur, cependant).

Pourtant, si vous allez braver la finale de la série 12, elle sera diffusée le 1er mars sur BBC One et BBC America. Je dis cela comme un fait, pas comme une recommandation à regarder. Si vous voulez en regarder Docteur Who ce dimanche, faites-vous une faveur et restez sur “Rose”. Le saut de qualité vous donnera envie de pleurer. Honnête.