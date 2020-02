La beauté d’un “colibri arc-en-ciel”. Un homme parvient à prendre des photos.

L’artiste et photographe Christian Spencer se tenait sur sa terrasse à Rio de Janeiro quand il a fait une découverte surprenante.

Lorsque le colibri Jacobin noir a volé avec le soleil frappant ses ailes ouvertes, un bel effet de prisme est apparu. À ce moment, c’était comme si son corps était fait d’arcs-en-ciel.

En 2011, Spencer a enregistré les mouvements d’oiseaux pour un film intitulé The Dance of Time. Le film a reçu 10 prix internationaux, ainsi que trois prix du film. Mais ce n’était pas la fin des colibris arc-en-ciel. Plusieurs années plus tard, Spencer revient sur le sujet.

«J’ai décidé d’essayer de photographier le même phénomène avec mon appareil photo», partage-t-il avec le portail «My Modern Met». La série qui en résulte s’appelle «Winged Prism» et pour Spencer, les images révèlent «un secret de la nature qui ne peut être vu avec nos yeux».

Bien que «Winged Prism» semble trop magique pour être vrai, Spencer dit qu’il n’y a eu aucune manipulation numérique.

“Il n’y a pas de technique spéciale”, explique-t-il, “uniquement la diffraction de la lumière à travers les ailes de ce colibri spécial.” La beauté impressionnante qu’elle produit est ce qui rend ces images si spéciales.

“Personne n’aurait pu rêver que c’était une réalité”, dit-il. «Je reçois chaque jour des emails de personnes du monde entier touchées par ces images».

