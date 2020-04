La bêta est sur le chemin de la guerre dans une nouvelle promo Walking Dead

Les dernières semaines de Les morts qui marchent ont été assez mouvementés. Le meurtre soudain d’Alpha (Samantha Morton) par l’anti-héros préféré de tout le monde Negan (Jeffrey Dean Morgan) a pris le public par surprise, mais l’épisode de Michonne (Danai Gurira) de la semaine suivante “What We Become” s’est concentré exclusivement sur le fait de donner le rebelle brandissant le katana un bon envoi et a demandé aux fans anxieux d’attendre sept jours supplémentaires pour voir les conséquences de la décapitation brutale du chef des Whisperers.

Cependant, cela en valait la peine lorsque «Regardez les fleurs» de dimanche dernier a commencé à offrir un véritable aperçu de la fin de la saison. Un temps d’écran a finalement été accordé pour le plan que Carol (Melissa McBride) a proposé à Negan en échange de sa liberté. Cela nous a finalement donné un aperçu complet de la façon dont elle a présenté l’idée et précisément de ce qu’il attendait en retour.

Malheureusement pour Negan, l’épisode a vu Carol devenir une fois de plus voyou et le laisser s’attarder dans une situation qui le rendait coupable d’avoir échappé à Alexandrie et de rejoindre The Whisperers. En le trouvant, Daryl (Norman Reedus) a été forcé de faire confiance à l’ex-méchant et de le ramener à Alexandrie, bien que nous n’ayons pas encore vu exactement comment le retour de Negan chez lui se jouera finalement.

Dans l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine “La Tour”, que vous pouvez regarder ci-dessus, nous pouvons voir que le bras droit d’Alpha, Beta (Ryan Hurst), est sur un chemin de guerre après la mort de son chef bien-aimé. Dans un événement choquant et malheureux, la bande-annonce montre son invasion d’Alexandrie avec potentiellement des milliers de marcheurs dans sa tentative de trouver et de tuer les responsables de la disparition d’Alpha. Ce sera une situation velue pour nos héros, et qui est certaine de conduire à au moins un ou deux décès majeurs en cours de route.

Malheureusement, parce que la post-production n’était pas terminée sur l’épisode 16 avant la pandémie de coronavirus COVID-19, nous devrons attendre plus tard dans l’année pour voir comment la saison se termine réellement, ce qui rend techniquement l’épisode de cette semaine de Les morts qui marchent une finale.