La bibliothèque BBC Earth PBS Docu-Series quitte Netflix en mars 2020

Une grande partie de la bibliothèque BBC Earth, dont la première a été créée sur PBS aux États-Unis, quittera Netflix aux États-Unis le 1er mars 2020. Voici une ventilation complète de toutes les séries documentaires de PBS et de la BBC qui sortiront.

Comme vous le savez peut-être, Netflix récupère et perd régulièrement des licences pour les titres. Ces dernières années, il a été principalement dans le camp de congé, étant donné que Netflix a poussé son propre contenu original. La BBC a produit de superbes documentaires sur la nature au fil des ans et beaucoup d’entre eux ont résidé sur Netflix. Nous avons déjà vu une grande collection partir en décembre 2019 qui comprenait toute la collection de David Attenborough.

Voici la liste complète des documentaires PBS / BBC qui devraient quitter Netflix le 1er mars:

9 mois qui vous ont fait (saison 1) – Docuseries sur le développement d’un enfant dans l’utérusVille dans le ciel (saison 1) – jette un regard sur le voyage aérien moderne et ses complexités.Civilisations (saison 1) – redémarre le 1969 Série du même nom pour un public moderne qui regarde l’art à travers le monde.World’s Natural Wonders (Saison 1) – Série récente qui examine comment les humains se sont adaptés à tous les éléments de la Terre.Food: Delicious Science (Saison 1) – Michael Mosley et James Wong présentent cette série qui se penche sur les sciences qui nous fournissent notre source de nourriture.Forces of Nature (Season 1) – Parcourt le globe en regardant les forces naturelles en place qui régissent la planète.Great Yellowstone Thaw (Season 1) – Voyage dans le parc national de Yellowstone et regarde la vie qui y réside Inde: Nature’s Wonderland (Saison 1) – Liz Bonnin regarde les merveilles naturelles de l’Inde Royaumes du ciel (Saison 1) – Regarde les animaux et les personnes vivant au-dessus du nuage. ure: Animals With Cameras (Season 1) – Les animaux sont dotés d’une technologie de pointe nous permettant de voir et d’expérimenter ce que font les animaux.Nature: Natural Born Hustlers (Season 1) – Suit les plus petites créatures comme les écureuils, les orques, les hiboux et les loutres. Race (Season 1) – Suivez quelques-unes des plus grandes migrations d’animaux au monde.Mazi Weapons (Seasons 1-3) – Pas un documentaire sur la nature mais toujours une coproduction PBS / BBC. Regarde les meilleures armes et les plus redoutables des nazis.Supernature: Wild Flyers (Saison 1) – Regarde les animaux qui peuvent voler dans le ciel.

Une liste complète des titres qui quitteront Netflix en mars 2020 peut être trouvée dans notre hub qui sort bientôt, qui comprend également actuellement une autre série PBS, The Mind of a Chef, ainsi que l’incroyable série dramatique espagnole Velvet.