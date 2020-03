La bibliothèque documentaire «Secrets de» de PBS quitte Netflix en mars 2020

Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada devrait voir une autre partie de la gamme documentaire PBS quitter Netflix avec neuf titres de la bibliothèque «Secrets Of» qui devraient partir. Voici un aperçu de ce qui reste.

Cela a été un peu difficile pour les titres PBS sur Netflix. PBS semble retirer sa bibliothèque et accorder moins de licences à Netflix. Nous avons déjà vu quelques documentaires influents de Ken Burns plus tôt cette année partir avec seulement quelques titres à remplacer.

Secrets Of est une série documentaire sur PBS, similaire à la série Nova, par laquelle ils couvrent des sujets et des secrets plus anciens que vous ne connaissiez certainement pas. La plupart des titres sortants concernent les institutions britanniques.

Les neuf titres des secrets des titres devraient quitter Netflix le 23 mars 2020.

Quels documentaires PBS quitteront Netflix le 23 mars? CoverTitle / DescriptionSecrets d’Althorp – Les Spencers (2013)

Le frère de la princesse Diana, Charles, le neuvième comte Spencer, mène une visite d’Althorp House, le manoir que la famille Spencer a élu domicile depuis 500 ans.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/04/2017Secrets du palais d’Henri VIII: Hampton Court (2013)

L’histoire de ce grand palais vieux de 500 ans est inextricablement liée au style de vie somptueux du roi Henri VIII et aux destins condamnés de ses six femmes.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/02/2017Secrets des services secrets de Sa Majesté (2014)

Ce documentaire met en lumière plus de 100 ans d’activités et d’opérations au sein des services secrets du Royaume-Uni, la plus ancienne agence de renseignement du monde.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/02/2017Les secrets du château de Highclere (2013)

Connu comme le cadre de «Downton Abbey», le château de Highclere était vraiment la maison d’aristocrates et d’une armée de serviteurs, avec un riche passé à partager.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/02/2017Secrets of Scotland Yard (2013)

Revisitez des cas célèbres et explorez l’histoire d’Ecosse Yard, l’une des plus anciennes forces de détection au monde et un nom synonyme de résolution de crimes.

Évaluation: TV-14 Première sortie: 22/04/2017Secrets de Selfridges (2014)

L’Américain Harry Gordon Selfridge a présenté aux Londoniens un nouveau modèle de vente au détail qui a fait du shopping moins une activité pratique qu’une aventure.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/04/2017Les secrets de la tour de Londres (2013)

Explorez l’histoire légendaire de l’emblématique Tour de Londres alors qu’elle évoluait d’un château royal à une prison de donjon et, enfin, à une armurerie et à la menthe.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/02/2017Secrets of Underground London (2014)

Les experts examinent les ruines et les reliques cachées sous la surface de Londres, découvrant un amphithéâtre romain, des fosses anti-peste, des abris anti-aériens et plus encore.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/04/2017Secrets de Westminster (2014)

Faites une visite guidée du Parlement, de Big Ben et de l’abbaye de Westminster pour découvrir l’histoire et l’apparence méconnues de ces célèbres bâtiments.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/04/2017

Selon Unogs, la plupart de ces séries sont également diffusées sur d’autres régions telles que l’Australie, l’Amérique latine, l’Europe et l’Asie. Cependant, ils ne répertorient pas actuellement les dates de suppression.

Vous manquerez ces documentaires après leur départ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Remarque: les dates de suppression sont susceptibles de changer et il convient de noter que ces titres n’ont pas été initialement annoncés dans le communiqué de presse.