La BM aurait mis en place un nouvel Aquaman pour remplacer Jason Momoa

Aquaman a été la cible de toutes les blagues de super-héros pendant des années. Se moquant du type ayant le pouvoir de parler aux poissons, l’idée d’un film Aquaman était considérée comme un aller simple pour un énorme flop. Ensuite, James Wan et Jason Momoa sont venus et ont rendu le personnage cool à lui tout seul. L’opinion de Momoa sur Arthur Curry a été presque universellement saluée et il peut s’attribuer le mérite d’une bonne tranche de 1,1 milliard de dollars au box-office d’Aquaman. Mais il semble que Warner Bros.se cherche déjà un remplaçant pour lui.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis” et qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max, qui se sont avérés être corrects – le studio a de grands projets pour le sous-marin univers qu’ils ont établi. D’après ce que nous comprenons, Momoa restera dans le rôle d’Aquaman 2 et d’Aquaman 3. Au moment où le troisième film se terminera cependant, Arthur aura finalement pris le trône d’Atlantis et sera sacré roi à temps plein. Ces responsabilités royales viendront avec la prise de conscience qu’il ne peut pas être le roi d’Atlantide et continuer à exercer ses fonctions de super-héros en tant qu’Aquaman, donc il passera le manteau à un nouveau personnage.

Cliquer pour agrandir

Ce nouveau personnage sera une version DCEU de Kaldur de Young Justice. Dans cette série, il est le fils de Black Manta, mais finit par être pris sous l’aile d’Aquaman en tant que protégé et dirige finalement l’équipe Young Justice. Si les films suivent cette trajectoire, nous pourrions voir Momoa rester dans la franchise au-delà d’Aquaman 3, bien que dans un rôle de soutien plutôt que comme protagoniste.

Quoi qu’il arrive, Warner Bros. a clairement des plans à long terme pour la propriété. Aquaman 2 est officiellement en cours de développement et vise une date de sortie en décembre 2022, tandis que le spin-off «teinté d’horreur» The Trench est également en cours d’élaboration. Si la franchise poursuit cette trajectoire, on pourrait voir Aquaman 3 en 2025. À ce stade, Momoa aura joué le rôle pendant près d’une décennie, il est donc compréhensible qu’il veuille passer à d’autres projets.