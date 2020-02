La BM aurait parlé à Robert Downey Jr. au sujet d’un rôle de DCEU

Il y a eu beaucoup de spéculations pour savoir si oui ou non Robert Downey Jr. reviendra au MCU. Et maintenant que les discussions entre l’acteur et le studio ont apparemment été interrompues depuis qu’il exige trop d’argent, la star d’Iron Man semble prendre des réunions ailleurs. En fait, selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le principal méchant de Black Widow et qu’un spectacle de She-Hulk arrive à Disney Plus, qui ont depuis été confirmés – Downey Jr. discussions avec Warner Brothers sur un rôle potentiel dans le DCEU.

Après l’émotion touchante d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie, beaucoup pensaient que c’était la dernière fois que nous voyions le personnage bien-aimé de Marvel. Mais quand il s’agit de bandes dessinées, personne ne reste vraiment mort pour toujours. Il y a plusieurs façons pour Tony de faire un retour et quand il a été annoncé que Downey Jr. s’était réchauffé à l’idée de revenir, tous les signes indiquaient une réunion passionnante en préparation. Mais ce rêve a été mis en attente quand il a été rapporté que l’acteur demandait une somme ridicule d’argent pour faire un autre projet MCU.

Ce hold-up financier ne signifie pas nécessairement que tout espoir est perdu de voir Stark revenir en action, mais jusqu’à ce que les deux parviennent à un accord, Downey Jr. reste un agent libre très recherché. Et compte tenu de la crédibilité de sa bande dessinée, il n’est pas surprenant que le plus grand rival de Marvel adore que Iron Man change de camp. Après tout, même en dépit de l’affaire décevante du box-office qui était Dolittle, Downey Jr. pourrait encore être un gros tirage s’il était placé dans le bon rôle qui tire parti de ses forces.

Cliquer pour agrandir

Le DCEU a été un véritable tour de montagnes russes de hauts et de bas en ce qui concerne leur liste de films ces derniers temps. Des titres comme Wonder Woman, Aquaman et Shazam! ont bien réussi, mais d’autres ont vraiment raté la marque. La dernière victime est la mal reçue Harley Quinn: Birds of Prey.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que Downey Jr. sera la réponse à tous leurs problèmes, cela ne pourrait certainement pas nuire à avoir une telle puissance éprouvée dans l’équipe. Bien que nous le voyions ou non se préparer pour DC, cela reste encore à déterminer, bien sûr, mais ce que nous savons, c’est que s’il le fait, il sera intéressant de voir s’il aura le même succès qu’avec lui. Homme de fer.

Dites-nous, cependant, pensez-vous Robert Downey Jr. devrait rejoindre le DCEU, ou devrait-il trouver un moyen de retourner au MCU? Ou peut-être peut-il même être impliqué dans les deux? Le temps nous le dira, mais jusqu’à ce que nous en apprenions plus, n’hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous.