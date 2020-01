La brûlante question que les fans ont sur Vince et Amber

Love After Lockup est l’une des émissions les plus intrigantes de la télévision. Des millions de personnes ont un plaisir coupable, et la plupart d’entre nous doivent admettre que c’est définitivement ça.

Peu de gens s’imaginent qu’ils tomberont amoureux en prison, peu importe de quel côté des barreaux ils se trouvent. Pourtant, pour les gens de ces incroyables docuseries, c’est exactement ce qui se passe. Entrer dans une nouvelle relation, peu importe si vous êtes le prisonnier ou celui qui regarde à l’extérieur, peut sembler assez facile.

Après tout, les barrières finiront par disparaître, et vous serez libre de voir où votre nouvel amour vous mènera. Cependant, pour ceux qui apparaissent sur Love After Lockup, ils trouvent qu’il y a quelques bosses en cours de route.

Six couples sont présentés dans l’émission, et alors que certains sont assez prévisibles, Vince et Amber ont laissé beaucoup de gens se poser des questions. Alors, quelle est la question brûlante que tant de fans ont à propos de Vince et Amber?

Comment Vince et Amber ont-ils commencé?

De nos jours, nous avons tendance à entendre de nombreuses histoires sur la façon dont les différents couples se sont rencontrés. Habituellement, ils ont commencé leur relation sur un site de rencontres, ont été introduits par des amis communs ou se sont même connus sur une base platonique pendant des années avant de devenir romantiques. Vince et Amber ont commencé leur carrière de manière très différente.

Selon WE tv, Vince a envoyé une énorme quantité de 10 lettres à divers détenus, incertains de savoir si l’un d’eux allait même réécrire. Il était assez surpris quand il a entendu parler d’Amber, et il a aimé son attitude optimiste et sa personnalité, ce qui lui a fait se sentir connecté avec elle à un niveau plus profond.

Incarcérée pour trafic de drogue, il a fallu deux ans avant qu’Amber ait enfin la chance de rencontrer l’homme qui lui a écrit si fort au hasard, mais quand elle le fait enfin, elle pense qu’elle l’aime vraiment.

Bien qu’Amber soit maintenant libérée de prison et soit libre de poursuivre la relation à sa guise, elle a des inquiétudes. Bien que les deux espèrent le meilleur, la relation a ses hauts et ses bas.

La relation n’a pas duré

Malheureusement, les choses n’ont pas vraiment fonctionné comme l’espérait l’un et l’autre, et Vince et Amber ont finalement fini par mettre fin à leur relation. Alors, que s’est-il passé exactement?

Eh bien, Heavy rapporte qu’Amber remettait en question ses propres sentiments pour Vince, et même les fans de la série se demandaient si elle était vraiment aussi engagée.

Il s’avère que ce n’était pas le cas, et elle et Vince n’ont vraiment pas eu beaucoup de mal à s’éloigner.

La question brûlante que les fans se posent à propos de Vince et Amber?

Au fil du temps, les fans ont réalisé que la relation entre Vince et Amber n’était pas exactement une relation saine. Elle n’était pas toujours honnête avec lui et ne lui donnait pas vraiment l’affection qu’il méritait vraiment. Non seulement cela, mais Amber était aussi un copain de prison, une femme surnommée “Puppy”, et les deux planifiaient une arnaque majeure contre Vince.

Alors, qu’est-ce que les fans meurent d’envie de savoir? Eh bien, la question brûlante concerne la nouvelle femme avec laquelle Vince a été repéré. C’était en fait très soulageant pour tout le monde de découvrir qu’il est avec quelqu’un de nouveau.

Qui est la femme mystère?

Selon Soapdirt, personne n’est exactement sûr de son nom, bien que Vince ait l’air absolument frappé. Reddit rapporte même que tant de fans sont vraiment heureux pour Vince et pensent qu’il a trouvé une femme avec qui il est vraiment censé être.

Sa nouvelle petite amie semble l’apprécier et l’apprécier tout autant que lui, et nous devons dire que nous débordons de bonheur pour eux deux.