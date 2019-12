La camisole chilienne a mis un mini short en caoutchouc qui a marqué tout ce que les fans aiment

La chanteuse chilienne Cami est passée par Buenos Aires, en Argentine, et a laissé tout le monde sans voix avec ce look estival. Maman!

22 décembre 2019

Cami, le célèbre chanteur chilien ami de Greeicy Rendón et Tini Stoessel, traversait l'Argentine.

Là, il a donné un concert devant des centaines de fans qui ont apprécié sa musique. Dans ses réseaux, il a partagé le look choisi pour cette soirée qui a choqué tout le monde!

Le chanteur chilien Cami, pour l'Argentine.



La cami a mis un haut blanc et un short noir, serré et caoutchouté, ce qui a rendu plus d'un fou.

Sur cette première photo, elle a été vue avec un sourire géant mais une fois retournée, elle a réfléchi!

Mamita, la camisole chilienne a une beauté magnifique et inégalée. Quelle déesse!