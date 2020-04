La Caritas Food Bank distribue des garde-manger aux groupes vulnérables

Mexico.- Dérivée de la crise générée par la pandémie de Covid-19 et qui a touché les secteurs les plus vulnérables, la Banque alimentaire de l’archidiocèse de Cáritas Primada du Mexique, Food for All, a augmenté le nombre de demandes au cours des dernières semaines de 40%. de l’aide reçue.

Pour cette raison, l’archidiocèse de Cáritas Primada du Mexique a redoublé d’efforts pour que le programme Food for All, par le biais duquel des produits de base sont fournis dans un ensemble nutritionnel, atteigne les groupes de la société qui sont touchés par la situation actuelle, Il s’agit des personnes âgées, des malades, des indigents, des sans-abri et des chômeurs.

Cela pourrait vous intéresser Rejoignez les centres de téléthon pour desservir Covid-19

Grâce à cette institution, environ 60 000 personnes en bénéficient chaque semaine, mais ce nombre a augmenté et le soutien atteint 100 000 personnes par semaine pendant la situation d’urgence.

Pour fournir ce soutien, la Banque alimentaire Cáritas Arquidiócesis Primada de México récupère les excédents alimentaires ou les produits qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas être commercialisés dans les magasins libre-service, les centres d’approvisionnement et d’autres entreprises, mais sont en parfait état.

Une fois classés et emballés, ils sont livrés à environ 90 groupes, dont 42 paroisses de l’archidiocèse de primat du Mexique et des diocèses de Xochimilco, Azcapotzalco et Iztapalapa, en plus d’autres groupes qui, ces dernières semaines, ont soumis des demandes de soutien.

Seven24.mx

ebv

La poste Caritas Food Bank distribue des produits d’épicerie aux groupes vulnérables est apparue en premier sur Siete24.