La carrière de Nancy Wray explorée – HITC

Man with a Plan death encourage les fans à réfléchir sur la carrière de Nancy Wray.

Parfois, rien au monde ne peut se détendre sur le canapé avec l’une de vos sitcoms préférées.

Il y a tout simplement trop de joyaux à citer, mais le public britannique a récemment découvert le monde merveilleux de Man with a Plan. Honnêtement, il n’est pas trop difficile de déterminer pourquoi…

Pour commencer, vous avez le seul et unique Matt LeBlanc avant et centre qui fait ce qu’il fait le mieux, ce qui bien sûr nous fait rire.

Il l’appelle Adam Burns, et depuis que la série a démarré sur E4 en février, nous avons été emportés par la charmante entreprise de la famille.

Il serait facile de s’asseoir ici et de célébrer le spectacle de Jackie et Jeff Filgo pour le talent uniquement à l’écran, mais nous savons tous qu’il y a tellement de talents derrière la caméra qui ont contribué à en faire un tel succès.

Les stars volent la vedette, mais toutes les personnes impliquées dans la production sont responsables du contenu que nous consommons et aimons, et les fans de Man with a Plan ont récemment été encouragés à considérer les réalisations de Nancy Wray.

Nancy Wray: Homme avec un plan de mort

La talentueuse Nancy Wray a travaillé sur Man with a Plan pendant une vingtaine d’épisodes admirables en tant que poignée de chariot, aidant à donner vie à la saison 1.

Selon IMDb, elle a travaillé sa magie dans la profession pendant des décennies, travaillant d’abord comme une prise sur le film White Sands de 1992 avec Willem Dafoe, Mickey Rourke et Samuel L. Jackson.

Un an plus tard, elle ferait la même chose dans le film Bodies, Rest & Motion avec Bridget Fonda et Tim Roth, continuant à acquérir une expérience cinématographique tout au long des années 90 sur The American President et The Killing Jar.

Cependant, à partir des années 2000, elle s’est imposée comme une accroche de vétéran dans un large éventail de titres télévisés…

Nancy Wray: émissions de télévision

À partir de 2000, Nancy a travaillé sur 22 épisodes de la sitcom Moesha et en 2001, elle a pris le contrôle de The Bernie Mac Show et de D’après Jim.

Avance rapide jusqu’en 2009 et elle travaillait sur des épisodes de Accidentally on Purpose, faisant partie de la production de Last Man Standing, The Odd Couple, Undateable et Are You There, Chelsea?

Ils étaient tous pour un épisode ou un couple, mais des concerts plus fréquents sont venus sur des titres tels que Rules of Engagement (13 épisodes), Sean sauve le monde (14 épisodes), Cristela (17 épisodes) et The Great Indoors (14 épisodes) .

Dans d’autres nouvelles, la bande-annonce de Jungle Cruise présente très peu de Jack Whitehall.