«La Casa de Papel 4» apportera de l’excitation à l’isolement

La chanteuse Rihanna fait don d’un million de dollars pour lutter contre pandémie du coronavirus aux États-Unis, il l’a fait par le biais de sa propre fondation.

Les fonds du Fondation Rihanna Clara Lionel sera de soutenir spécifiquement la travailleurs sans papiers, emprisonnés, indigents, personnes âgées et enfants de médecins en difficulté dans les hôpitaux.

Tous les bénéficiaires doivent vivre à New York et Los Angeles, les villes les plus touchées de l’Union américaine par le COVID-19.

L’argent ira directement à des organisations qui soutiennent ces personnes vulnérables, telles que la New York Immigration Coalition et le Public Schools Fund.

DÉJÀ VU: Diego Luna propose #MiBarrioMeRespalda

Jay-Z a également fait don d’un million de dollars.

En plus de Rihanna, la musicienne Jay-Z, Le mari de Beyoncé, a également fait don d’un million de dollars pour la même cause.

Il l’a également fait par l’intermédiaire de sa fondation et sa mère, Gloria Carter, qui y travaille, a déclaré dans un communiqué:

“En temps de crise, il est impératif que nous nous réunissions en tant que communauté pour garantir que tout le monde, en particulier les plus vulnérables, ait accès aux besoins de base: logement, santé, nutrition et éducation.”

npq