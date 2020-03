La cascade préférée de Connie Nielsen dans Justice League a été coupée du film

L’actrice d’Hippolyta, Connie Nielsen, a révélé dans une récente interview que sa cascade préférée dans Justice League avait été réalisée par Zack Snyder et coupée du film.

Plus de détails continuent de faire surface sur la Justice League Snyder Cut. Zack Snyder a récemment organisé un événement en direct où il a révélé de nouveaux détails sur ses projets pour DC Extended Universe avant que Joss Whedon ne prenne le contrôle de Justice League et continue de partager sur Vero.

Dans la coupe théâtrale de Justice League, Hippolyta de Connie Nielsen de Wonder Woman est revenu pour protéger les boîtes mères amazoniennes de Steppenwolf. Connie Nielsen a confirmé dans une interview à Comingsoon.net que toutes ses scènes où Zack Snyder et sa cascade préférée dans Justice League ont été tournées ont été laissées sur le sol de la salle de coupe:

“Mon cascadeur préféré absolu a été coupé du film, et j’ai du mal à l’accepter, c’était tellement cool. Je suis arrivé à courir sur un mur et à pivoter dans les airs, et alors que je pivotais en descendant, j’ai transpercé l’un des monstres. J’ai littéralement fait ça pendant des semaines pour l’obtenir, puis ils ne l’ont pas mis. Ils l’ont retiré, ils l’ont mis, ils l’ont retiré… C’est mon grand regret parce que j’aime les cascades, j’aime être un dur à cuire dedans un film comme ça, et puis désolé que le public n’ait pas pu voir cette partie des techniques de combat cool d’Amazon, parce qu’elles étaient très cool! “

Pensez-vous que la cascade préférée de Connie Nielsen est dans le Snyder Cut? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Comingsoon.net