La cause du décès de Lexii Alijai révélée

La cause du décès de Lexii Alijai a été révélée.

Le rappeur de 21 ans est décédé le mois dernier des suites d’une toxicité mixte de fentanyl et d’éthanol, a confirmé le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin à E! Nouvelles. La manière de mourir était accidentelle.

Alijai, petite-fille du légendaire Roger Troutman du groupe Zapp, est décédée le jour du Nouvel An à l’âge de 21 ans. Les autorités ont répondu à une situation médicale dans un hôtel local, où une femme adulte a été retrouvée morte.

La native du Minnesota est devenue célèbre avec ses remix populaires de chansons de Drake, Tupac et Nas, et a sorti deux projets, dont Joseph’s Coat de 2015 et Growing Pains de 2017. Elle a également collaboré avec Kehlani sur “Jealous” en 2015 pour You Should Be Here, nominé aux Grammy Awards.

– Kehlani (@Kehlani) 2 janvier 2020

Kehlani a rendu hommage à son amie suite à la tragique nouvelle. “Vous étiez un frère si spécial”, a-t-elle tweeté. «Je t’ai vu te battre à travers tout ce que je t’ai vu lâcher lex imma tu me manques tellement. Vous étiez sur le point d’obtenir tout ce dont vous avez toujours parlé. RIP MY BABY I LOVE YOU LEX 4L. ”

D’autres, dont Ella Mai, Ari Lennox, Wale, Russ et Bas, ont également écrit des hommages sur les réseaux sociaux à la suite de sa mort.

Un concert bénéfice aura lieu en l’honneur d’Alijai le 19 février à Minneapolis avec une performance de Kehlani et d’un invité spécial. Une page GoFundMe pour une bourse d’enregistrement des arts a également été créée en son nom dans le but de recueillir 30 000 $.

