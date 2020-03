La cérémonie d’ouverture aura lieu au terminal de croisière de Rotterdam

L’organisation du Festival Eurovision 2020 a fini de confirmer où seront situés les autres points emblématiques qui entourent chaque édition, tout aussi importants pour les artistes et les fans qui les deux demi-finales et la finale des 12, 14 et 16 mai qui auront lieu au stade Rotterdam Ahoy. La ville continue de se préparer à accueillir l’événement et à le ramener aux Pays-Bas après 30 ans.

La grande inconnue jusqu’ici avait à voir avec le traditionnel Cérémonie d’ouverture, qui se tiendra le dimanche 10 mai et réunira des délégations des 41 pays participants. Il aura lieu dans le Terminal de croisière de la ville et l’arrivée de Blas Cantó et du reste des artistes à la nouvelle tapis doré Il peut être suivi via la chaîne YouTube officielle de l’Eurovision.

Terminal de croisière de Rotterdam

Il EuroClub, la discothèque où les fans ont la possibilité de voir les représentants agir et profiter chaque soir, est cette année à Massilo, comme déjà annoncé. C’est un lieu de fête et d’événement au sud de Rotterdam, à côté du port de Maashaven, qui dispose d’un total de 15 espaces différents pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes. La discothèque Now & Wow est située au dixième étage du bâtiment et est divisée en trois zones. Les fans accrédités, journalistes, délégations et artistes y auront accès, mais il ne sera pas ouvert au public.

Quant à Eurovision Village, sera installé sur la place centrale de Binnenrotte, l’un des quartiers à l’architecture moderne la plus spectaculaire de toute l’Europe. Ici, une scène sera placée dans laquelle les représentants agiront également, ainsi que des activités et des stands de nourriture pour que le festival devienne l’épicentre de l’agenda des loisirs de Rotterdam pendant les jours où il est célébré.

Pas de nouvelles sur les coronavirus

Pour le moment, le festival continue d’affiner ses préparatifs sans se prononcer sur la crise sanitaire qui menace le monde entier. Certains pays ont refusé début mars de se rendre à la réunion des délégations tenue dans la ville hôte en raison de la menace du coronavirus, tandis que la représentante israélienne, Eden Alene, a récemment annulé son voyage aux Pays-Bas pour enregistrer sa carte postale. Des alternatives ont déjà été mises sur la table qui modifieraient le cours habituel de l’Eurovision mais éviteraient son annulation en 2020, bien que pour le moment l’UER ne semble pas avoir changé les plans originaux.

