La chaîne de télévision canadienne coupe le camée «Home Alone 2» de Donald Trump

Donald Trump n'a pas fait la coupe.



Il y a quelques jours à peine, Donald Trump se vantait auprès des troupes américaines de son camée de Noël dans la suite du film emblématique des années 90, Home Alone. En effet, bien que cela se soit produit assez rapidement, Donald Trump a fait une apparition dans Home Alone 2: Lost in New York et il a mentionné le film comme l'un de ses films de Noël préférés pour cette raison. "Beaucoup de gens le mentionnent chaque année, en particulier autour de Noël. Ils disent – en particulier les jeunes enfants – ils disent:" Je viens de vous voir dans le film. "Ils ne me voient pas à la télévision comme ils le font dans le film. Mais c'est un bon film et j'étais un peu plus jeune, c'est un euphémisme. Et c'était un honneur de le faire ", a-t-il partagé via Deadline.

Une telle vantardise est devenue la source de toutes les blagues lorsque les gens ont découvert que la chaîne de télévision canadienne CBC avait complètement coupé le camée de Trump de leur version du film. Et dans une récente mise à jour, CBC a expliqué pourquoi en indiquant que l'apparence de Trump dans le film avait été coupée pour des raisons de temps. Précisément, ils ont dû couper toutes les scènes qui ne faisaient pas "partie intégrante de l'intrigue" et le camée de Trump en faisait partie.

[Via]

