La chance des Irlandais – Retro Review

C’est la Saint-Patrick. Nous examinons donc de plus près le film original de Disney Channel, «La chance des Irlandais». Il s’agit du 27e film original de Disney Channel sorti en mars 2001.

Le film suit Kyle Johnson, un lycéen extrêmement chanceux. Il mène son équipe de basket-ball vers le succès avec des coups de chance, il devine chaque réponse à un test et trouve de l’argent partout. Mais cela change lorsque sa pièce porte-bonheur est volée. Kyle ne sait pas qu’il vient d’un clan de lutins et que cette pièce a donné de la chance à tout le clan. En une journée, il passe de l’enfant le plus chanceux du monde à l’enfant le moins chanceux. Lui et sa mère commencent à rétrécir. Ses oreilles commencent à pousser et ses cheveux commencent à devenir rouges. En fin de compte, Kyle rencontre son grand-père, trouve la personne qui a volé sa pièce et est capable de regagner sa pièce grâce à un pari.

Ce film me rappelle tellement de souvenirs de moi avant l’adolescence et au début de l’adolescence. Chaque mois, pendant quelques années à la fin des années 90 et au début des années 2000, j’attendais le dernier film original de Disney Channel. Les films étaient toujours un peu ringards, mais ils étaient parfaitement ciblés sur les adolescents. C’était l’un de mes favoris en grandissant. Mais, comme d’autres films originaux de Disney Channel, il ne tient pas aussi bien qu’un adulte. C’est un moment certes amusant, et je le regarderai de temps en temps. Mais, lorsque ce premier est sorti, je le regardais à chaque fois qu’il se produisait. En tant qu’adulte, je regarderais probablement ceci une fois chaque mars. C’est encore assez bien, mais dans la trentaine, je ne suis plus la cible démographique, donc ça n’a pas le même attrait. Mais, en tant que père, c’est un bon film amusant et sain que je peux montrer à mes fils.

Une partie de mon héritage est écossaise-irlandaise. J’ai apprécié les thèmes irlandais dans le film et sa musique. D’une danse irlandaise à une partition qui ressemble à celle que vous entendriez dans une chanson Mighty Mighty Bosstones, elle tend la main et vous met de bonne humeur pour la façon dont les Américains célèbrent la Saint-Patrick.

Il s’agit du premier film original de Disney Channel que j’ai examiné. Je suis intéressé de voir comment ceux que j’ai regardés quand j’étais plus jeune résistent. Seront-ils aussi bons que celui-ci et me donneront-ils envie de les voir de temps en temps? Ou vont-ils tomber à plat maintenant que je ne suis plus la cible démographique? J’ai hâte de le découvrir.

Classement: 3 étoiles sur 5.

Avez-vous vu “La chance des Irlandais?” Si ce fut le cas, qu’en avez-vous pensé? Et êtes-vous intéressé par d’autres films originaux de Disney Channel?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.