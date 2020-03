La chanson à succès de Gloria Gaynor est désormais un hymne au coronavirus

Avec le Coronavirus fermant les rassemblements publics partout, il est facile d’avoir peur de notre avenir. Mais une star, célèbre pour sa chanson stimulante, nous rappelle de prendre le contrôle. I Will Survive de Gloria Gaynor est devenue une arme contre la propagation des germes, et elle est heureuse d’aider à démontrer comment cela fonctionne.

«I Will Survive» de Gloria Gaynor peut arrêter la propagation du coronavirus

Gloria Gaynor | Amanda Edwards / .

Gaynor a fait les gros titres et a inspiré le lavage des mains en publiant une vidéo sur ses comptes de médias sociaux. Partout, des célébrités soutiennent la santé publique pendant l’épidémie de coronavirus, mais la vidéo de Gaynor était particulièrement puissante en raison des paroles de sa chanson à succès.

Oh non, pas moi, je survivrai. Et tant que je sais aimer, je sais que je vais rester en vie.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Gaynor debout au-dessus d’un évier. Elle démontre les bonnes techniques de lavage des mains tout en chantant le refrain de I Will Survive, mots qui sont particulièrement significatifs en cette période de peur généralisée.

En fait, le refrain de I Will Survive dure environ 20 secondes, la même durée que les experts recommandent de se frotter les mains pour les débarrasser de tout germe possible.

«Cela ne prend que 20 secondes pour SURVIVRE», a-t-elle légendé la vidéo, qui a été publiée pour la première fois sur TikTok. Cela a encouragé les gens du monde entier à suivre son exemple avec un lavage des mains approprié et a même inspiré un hashtag, #iwillsurvivechallenge.

Gloria Gaynor était une grande star dans les années 70

Avant sa vidéo, Gaynor n’était plus aux yeux du public. Mais à l’époque disco des années 70, elle était une grande star. Son succès de 1978, I Will Survive est devenu un hit double platine et un hymne pour les amateurs de disco en tissu brillant, chaussures à plateforme et gros cheveux. Mais la chanson n’est pas restée sur le plancher de la discothèque, elle a réussi à s’intégrer également dans la culture traditionnelle.

Avec plusieurs réenregistrements, reprises et spots de cinéma, I Will Survive était une chanson entraînante, coincée dans la tête de tous les Américains. Il est devenu un hymne à l’autonomisation et, en 2016, il a été jugé suffisamment important sur le plan culturel pour être conservé dans le cadre du Registre national d’enregistrement.

Gloria Gaynor veut juste que les gens se lavent les mains

«Nous essayons tous de survivre à cette chose. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure chanson pour ça », a déclaré Gaynor à Time après que sa vidéo soit devenue virale. Auparavant, les experts recommandaient au public de se laver les mains pour la chanson Happy Birthday. C’est la bonne longueur, facile à retenir, et tout le monde le sait. Mais selon Gaynor, c’est un choix terrible.

“Personnellement, je pense que Happy Birthday est la pire chanson du monde”, a-t-elle déclaré. Et c’est pourquoi elle voulait que le public ait une autre option. I Will Survive est une chanson amusante et populaire, dont la plupart des gens connaissent les paroles et qui ne se sent pas aussi enfantine que Happy Birthday.

Bien qu’elle n’ait pas publié la vidéo pour attirer l’attention, Gaynor est heureuse que cela fasse une différence dans la lutte contre le coronavirus. “Je ne m’attendais pas à cela, mais je suis si heureuse que tant de gens prennent cela au sérieux”, a-t-elle déclaré. «Cela m’étonne de voir comment je peux aller dans les toilettes et je peux voir des gens entrer et sortir sans se laver les mains! C’est vraiment quelque chose que vous devez faire tout le temps. “

D’autres artistes ont également publié des vidéos sur le lavage des mains. Miley Cyrus, Jimmy Fallon et Mariah Carey se sont tous joints au combat avec leurs propres idées pour trouver des moyens amusants d’obtenir le suddin. Vraiment, peu importe comment vous le faites. Tant que vous vous lavez bien pendant au moins 20 secondes, vous contribuerez à arrêter la propagation des germes. Mais la chanson de Gaynor est vraiment amusante à chanter seule dans la salle de bain.