La chanson de George Harrison qui avait les Beatles levant les yeux au studio

Pendant que George Harrison travaillait pour affiner son art de composer, il ne recevait pas beaucoup d’aide de ses camarades de groupe dans les Beatles. “J’ai eu un peu d’encouragement de temps en temps, mais c’était très peu”, a déclaré George dans une interview de 1977.

L’ingénieur des Beatles Geoff Emerick sauvegarde ce compte dans le livre Here, There and Everywhere. “En général, les sessions où nous avons fait des chansons de George Harrison ont été abordées différemment”, a déclaré Emerick. “Tout le monde se détendait – il y avait un sentiment certain que cela n’avait pas vraiment d’importance.”

Pendant les séances pour le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), George fait face à plus de critiques que d’habitude. Tout a commencé quand il a présenté «Only a Northern Song» en studio. Après que John Lennon n’ait pas joué sur la piste d’accompagnement, les Beatles ont décidé de suspendre la chanson pour une date ultérieure.

Mais George n’avait toujours pas de chanson sur Sgt. Poivre. Quand il a apporté l’excellent «Within You Without You» dans le studio, Emerick a rappelé à quel point personne n’était (encore) impressionné. Pire encore, Emerick a déclaré que les autres Beatles et le producteur George Martin avaient effectivement levé les yeux au ciel.

“Within You Without You” n’a pas impressionné les Beatles ou George Martin

George Harrison porte une veste surdimensionnée et un chapeau trilby filmant «Magical Mystery Tour» le 14 septembre 1967. | Chapman / Daily Express / Hulton Archive / .

Au moment où George a fait ses débuts «Within You Within You» pour ses camarades de groupe et producteur, ils avaient déjà enregistré plusieurs chefs-d’œuvre. Le Sgt. Les séances sur le poivre ont commencé avec le chef-d’œuvre de John, “Strawberry Fields Forever”, suivi du classique de Paul McCartney, “Penny Lane”.

Les Beatles avaient également peaufiné «Un jour dans la vie» quand George a pris une autre fissure pour monter sur l’album. Bref, la barre avait été considérablement relevée en mars 67 et George a rencontré un accueil terne de tous les côtés.

“À l’époque,” Within You Without You “a fait beaucoup de bruit parmi les autres Beatles et George Martin”, se souvient Emerick. “Personnellement, je pensais que c’était juste fastidieux.” Mais Emerick a reconnu que le rendu de George (seul, à la guitare acoustique) ne rendait pas justice à la composition.

Dans les sessions qui ont suivi, les camarades de George ont commencé à voir la magie dans la chanson. Finalement, huit violonistes, trois violoncellistes et ce que John a décrit comme «environ 400 gars indiens» ont déposé dans le studio pour aider à donner vie à la vision de George.

La seule chanson de George est devenue l’un des meilleurs «Sgt. Pistes de poivre

Les Beatles enregistrent «Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour» dans l’émission de télévision «Our World», au Studio One d’EMI, le 25 juin 1967. | Jeff Hochberg / .

Une fois la dure réception terminée, George a expliqué comment il voulait enregistrer «Within You Without You». Cela a commencé par la suppression de la gamme habituelle des Beatles et la venue d’un groupe de musiciens indiens pour enregistrer la piste d’accompagnement.

Alors que ses trois camarades de groupe étaient présents pendant la session, George a surtout travaillé seul avec Martin et les joueurs indiens. Lorsque Martin a marqué des parties pour les instruments à cordes occidentaux à la fin du Sgt. Séances de poivre, George s’est retrouvé sans aucun autre Beatles.

Cela s’est avéré être exactement ce dont il avait besoin. Bien que la chanson soit devenue sa seule composition (et de loin le plus grand moment) du disque, elle s’est déroulée aussi merveilleusement que tout le monde l’avait espéré. Même John est tombé amoureux de la chanson, qui est devenue un moment fort du Sgt. Poivre.

“L’une des meilleures chansons de George”, a déclaré John à David Sheff de Playboy en 1980. “L’une de mes préférées aussi. Il est clair sur cette chanson. Son esprit et sa musique sont clairs. Il y a son talent inné; il a réuni ce son. “

