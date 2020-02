La chanson de Zeppelin Jimmy Page a vraiment présenté sa guitare “ Swagger ”

Chaque fan de Led Zeppelin a sa propre liste de moments préférés de Jimmy Page. Alors que vous verrez son solo “Stairway to Heaven” salué comme le plus grand travail de guitare du rock, le catalogue de Page commence à peine là.

Que vous préfériez la passion et la clarté de «Ten Years Gone» ou l’éclat étagé de «Achilles Last Stand», le travail de Zeppelin de Page pourrait surpasser ses assauts délirants des premiers albums.

Pour un aperçu plus complet des cadeaux de Page, les fans peuvent se diriger directement vers le double album de Zep, Physical Graffiti (1975). Sur le premier côté (ou les trois premières pistes d’un CD), vous obtenez une clinique de guitare rock, du riff charnu “Custard Pie” à la diapositive maniaque sur les solos “In My Time of Dying” de Page.

Entre les deux, vous trouvez un autre riff épique et déformé de Zeppelin. Mais dans ce cas, il y a peu de défis techniques; Page a déclaré que la deuxième piste de Physical Graffiti dépend de la pure fanfaronnade.

La page a déclaré que “The Rover” est tout au sujet de “guitare attitude swagger”

LED ZEPPELIN: Jimmy Page se produit sur scène dans les années 1970. | Ian Dickson / Redferns

Quand on regarde Physical Graffiti, il est important de rappeler l’album qui est venu juste avant. C’était Houses of the Holy (1973), un disque avec une sensation estivale (et même un riff de reggae sur “D’Yer Mak’er”). Les fans des assauts lourds de Zep ont peut-être été laissés à leur première écoute.

De toute évidence, Page voulait ramener la menace sur les graffitis physiques. Après «Custard Pie», il a abandonné la chanson qui reposait entièrement sur sa sinistre ligne de guitare. “Tout ce qui concerne” The Rover “est tout le fanfaron, le fanfaron d’attitude de la guitare entière”, a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2015.

Page n’a pas hésité à pointer du doigt un des premiers héros de la guitare qui avait apporté le même genre de fanfaronnade qu’il visait sur “The Rover” et d’autres pistes. “J’ai bien peur de devoir le dire, mais c’est le genre de chose qui est si évident lorsque vous entendez” Rumble “par Link Wray”, a-t-il déclaré. “C’est juste une attitude totale, n’est-ce pas?”

En effet, ce single Wray de 1958 – avec une piste intitulée «Swag» sur sa face B – a inspiré la carrière d’innombrables musiciens. Mais peu ont trouvé des riffs qui correspondent à la puissance des lignes de guitare de Wray.

Page a dit qu’il était probablement né avec le genre d’attitude sur “The Rover”

Jimmy Page se produit sur scène à l’hôtel de ville de Newcastle, jouant de la guitare Gibson Les Paul. | Ian Dickson / Redferns

Page, qui parle toujours humblement de lui-même dans les interviews, s’est à peine autorisé à se vanter quelque 40 ans après la sortie de Physical Graffiti. Cependant, il a reconnu qu’il était probablement sorti de l’utérus pour chercher une guitare et se vanter.

“Donc, ce genre de [attitude] est en quelque sorte probablement dans mon ADN, pour être honnête avec vous », a-t-il déclaré à Rolling Stone. Tous les fans de Zeppelin – ainsi que la plupart des fans de rock – devraient être d’accord avec Page sur ce point. Il avait un avantage rarement égalé par les guitaristes.

Bien sûr, Page ne considérait son jeu de guitare que comme un aspect de son travail dans Led Zeppelin. Si vous vérifiez les crédits, vous trouvez presque toutes les chansons qui lui sont attribuées en tant que compositeur (au moins en partie). Et, pour que personne ne l’oublie, il a également produit tous les albums de Zep. Mais il pouvait se vanter du meilleur d’entre eux.

Regarde aussi: Pourquoi Led Zeppelin est entré dans «2 camps distincts» par «In Through the Out Door»