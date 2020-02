La chanson Funky Led Zeppelin qui était le salut de Zep à James Brown

Comment un groupe a-t-il pu suivre Led Zeppelin IV (1971)? Considérant que l’album avait “Black Dog”, “Rock and Roll” et “Stairway to Heaven” juste sur son premier côté, c’était une tâche intimidante – même pour le groupe qui l’a fait.

Mais au moment où Zep a commencé à travailler sur son cinquième album, les fans ne savaient probablement pas à quoi s’attendre. La seule chose qui était certaine était que Jimmy Page et le groupe étaient peu susceptibles de se répéter. Et c’est ce qui s’est passé avec les Maisons du Saint (1973).

De l’ouvreur «The Song Remains the Same» à «No Quarter» et l’influence jamaïcaine «D’Yer Mak’er», Zep est allé dans tant de nouvelles directions qu’il a de nouveau confondu les fans et les critiques. (Tout le monde se demandait ce qui était arrivé aux thrashers blues – et où se trouvait le prochain «escalier».)

“The Crunge”, la piste qui fermait le premier côté des Maisons du Saint, a également conduit à quelques grattements de tête. Voilà ce qu’un rythme 9/8, un son funk et des paroles insouciantes feront pour vous. Pour Led Zeppelin, c’était un hommage au parrain de l’âme.

Led Zeppelin a incliné son chapeau à James Brown sur “The Crunge”

John Paul Jones et John Bonham de Led Zeppelin se produisent au Bath Festival, le 28 juin 1970. | Michael Putland / .

Juste avant le début de «The Crunge», les auditeurs entendent le fondu enchanteresse de «Over the Hills and Far Away». Puis, tout à coup, vous obtenez une partie de batterie de John Bonham sur une piste funky complètement différente. Peu de temps après, John Paul Jones se joint à une ligne de basse groove.

Puis Page saute dans le mix avec le genre d’auditeurs qui ne sont pas habitués à entendre parler de lui. S’adressant à Guitar World en 1993, Page a clairement expliqué ce qu’il essayait de faire. «J’ai joué une Strat[ocaster] sur celui-là – je voulais obtenir cette sensation serrée de James Brown », a-t-il déclaré.

Enfin et surtout, Robert Plant se joint à lui et il s’amuse clairement avec les paroles. «Je veux vous parler de ma bonne chose», chante-t-il. “Je ne dévoile aucun nom, buuuuuuuuut …” Si ça ressemble à une improvisation, c’est parce que ça l’était.

Le morceau a commencé comme un jam commencé par Bonzo (un autre fan du Parrain de l’âme du groupe). Mais bien que vous puissiez considérer la chanson comme un hommage à Brown de toute façon, Plant la rend explicite avec ses paroles.

Comme Brown, Robert Plant voulait emmener ses auditeurs «sur le pont»

Led Zeppelin se produit en direct au Nippon Budokan, le 2 octobre 1972. | Koh Hasebe / Shinko Music / .

Après le premier couplet, les paroles de Plant ne deviennent pas plus compliquées. “Maintenant, laissez-moi vous parler de ma fille”, chante-t-il. «Et quand elle marche, sheeeee waaaalks. Et quand elle parlera, laissez-moi vous dire, sheeeeee taaaaalks. »

À partir de là, Plant commence à référencer quelques grands chanteurs soul de la journée. D’abord vient Otis Redding. “Je ne vais pas m’appeler M. Pitiful”, chante Plant. “Je n’ai besoin d’aucun respect de personne, non.” Vers la fin, il trouve l’inspiration pour la chanson.

“Excusez-moi, oh allez-vous m’excuser”, chante Plant. “J’essaie juste de trouver le pont. Quelqu’un a vu le pont? ” Chaque fan de James Brown obtiendra cette référence tout de suite – Brown demande à propos de se rendre au pont sur «Get Up (j’ai l’impression d’être une) Sex Machine».

Cependant, avec “The Crunge”, Zep n’a jamais vraiment développé la chanson au-delà du riff d’ouverture et de quelques variations. Donc, Plant est à la recherche. “Où est ce pont confondu?” il chante alors que la musique s’arrête.

