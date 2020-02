La chanson préférée de Gwen Stefani est ce hit de Blake Shelton

Gwen Stefani est la pop-rockeuse préférée de tous. Elle a un style très distinctif, tant dans sa musique que dans ses choix de mode. Mais même si elle a été assez constante tout au long de sa carrière, Stefani ne se limite pas à la musique qu’elle aime écouter.

En fait, elle nous a récemment surpris en listant l’une de ses chansons préférées de Blake Shelton, la star de la musique country. Mais ce n’était pas la seule surprise.

La carrière musicale de Gwen Stefani

Adolescent des années 80, le frère aîné de Stefani, Eric lui a fait découvrir la musique ska et l’a ensuite invitée à rejoindre son groupe. Elle est tombée amoureuse de la musique, a découvert qu’elle avait un talent pour le chant et est rapidement devenue une partie importante du groupe de musique, qui sera plus tard connu sous le nom de No Doubt.

Après plusieurs années difficiles, y compris le suicide de son collègue membre du groupe, John Spence en 1987, le groupe a failli arrêter. Cependant, Stefani a encouragé le groupe à rester ensemble et en 1991, ils ont finalement été signés chez Interscope.

Mais le succès n’est pas venu tout de suite. Son frère a quitté le groupe pour illustrer pour The Simpsons, et la relation amoureuse de Stefani avec un autre membre du groupe, le bassiste Tony Kanal, s’est effondrée.

Stefani a utilisé ces moments difficiles pour inspirer des chansons, qui constitueront le troisième album de No Doubt: Tragic Kingdom. Cette sortie a finalement propulsé le groupe sous les projecteurs qu’ils recherchaient. Les chansons de l’album, notamment Just a Girl et Don’t Speak, sont devenues des succès, et l’album a trouvé le chemin de la première place du palmarès Billboard.

En tant que membre le plus excentrique du groupe, Stefani a vu sa carrière décoller. Elle a ensuite sorti des albums solo, dont Love. Ange. La musique. Baby, qui comprenait le méga-tube Hollaback Girl et The Sweet Escape.

La relation de Gwen Stefani avec Blake Shelton

Après un mariage de 14 ans avec le leader de Bush, Gavin Rossdale, Stefani a commencé une relation avec Shelton. Le couple s’est rencontré sur le tournage de The Voice alors qu’ils traversaient tous les deux un divorce et se sont liés par leur chagrin mutuel.

Les fans ont été surpris lorsque le couple est devenu officiel, en raison de leurs styles complètement différents. Stefani s’habille toujours de tenues de rock-star qui attirent l’attention, tandis que Shelton apparaît beaucoup plus terre à terre, en accord avec son personnage de musique country. Mais le couple est évidemment amoureux et ils sont souvent cités comme des «objectifs relationnels» dans les médias.

Au cours de leur relation, le public s’est rendu compte que Stefani et Shelton se ressemblent plus que nous ne le pensions. Le récent commentaire de Stefani sur l’une des chansons de Shelton n’est qu’un exemple.

La musique préférée de Gwen Stefani

Gwen Stefani | Daniele Venturelli / Daniele Venturelli / . . pour la Fondation Prince Albert II

Lors d’une interview avec Gayle King pour CBS This Morning, on a demandé au couple quelle chanson il pouvait écouter en boucle. Shelton a choisi Angel in Disguise par Earl Thomas Conley, mais Stefani avait une réponse plus personnelle.

Au début, elle ne se souvenait pas du titre de la chanson. “Je suis vraiment mauvaise aux titres”, a-t-elle expliqué, avant de demander à Shelton comment cela s’appelait. Après un bref va-et-vient, elle a annoncé que Anyone Else, une des propres chansons de Shelton, était sa préférée.

Mais ce n’est pas la seule musique que Stefani écoute. Lorsque King a demandé avec qui elle voulait collaborer, Stefani a rapidement répondu «Rihanna et Post Malone, peut-être? Est-ce que deux va bien? “

King a ensuite admis qu’elle était une fan de Post Malone, et Stefani a accepté. «Je l’aime», a-t-elle dit.

Dans le passé, Stefani a collaboré avec des artistes comme Eve, Eminem, Pharrell Williams et Andre 3000. Il ne fait aucun doute que Post Malone est une force majeure dans l’industrie aujourd’hui. Une collaboration entre lui et Stefani serait incroyable. Nous savons qu’elle est fan et qu’elle adorerait travailler avec lui.