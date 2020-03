La chanteuse “ Mercy ” Duffy Bravely explique pourquoi elle est restée à l’écart des projecteurs

Il y a dix ans, Duffy était en tête des palmarès avec sa chanson à succès de style club de jazz rétro, Mercy. À l’époque, elle était presque aussi grande qu’Adele, et tout le monde pensait qu’elle continuerait à accomplir des choses incroyables. Mais alors qu’Adele est devenue un nom familier, Duffy a tout simplement disparu.

De temps en temps, quelqu’un se demandait ce qui était arrivé à Duffy, mais il n’y avait pas de réponse – jusqu’à présent. Pour la première fois en plus de dix ans, Duffy a finalement offert une explication sur son étrange disparition de la musique. Et la réponse est plus horrible et tragique que quiconque aurait pu l’imaginer.

Qui est Duffy?

Si vous avez vécu sous un rock vers 2008 ou si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, Duffy est la chanteuse galloise qui est devenue populaire pour son style vintage et sa voix rauque. Son premier album, Rockferry, qui comprenait la piste, “Mercy”, est devenu l’album le plus vendu au Royaume-Uni. Sa popularité est montée en flèche et sa renommée a augmenté dans le monde entier. En 2009, Rockferry a remporté un Grammy pour le meilleur album vocal pop.

Cependant, l’album de suivi de Duffy, Endlessly, n’a pas fait aussi bien, mais ce n’est pas parce que sa musique a changé. Pour une raison quelconque, Duffy avait reculé. Elle ne s’est pas promue comme elle le devrait, et en 2013, elle avait complètement quitté les projecteurs.

La raison tragique pour laquelle Duffy a quitté les projecteurs

Vous pouvez seulement imaginer combien de fois j’ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l’écrirais, comment je me sentirais par la suite. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi c’est le bon moment, et ce qui me semble excitant et libérateur pour moi de parler. Je ne peux pas l’expliquer. Beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’est arrivé, où ai-je disparu et pourquoi. Un journaliste m’a contacté, il a trouvé un moyen de me joindre et je lui ai tout raconté l’été dernier. Il était gentil et c’était tellement incroyable de pouvoir enfin parler. La vérité est, et s’il vous plaît faites-moi confiance, je vais bien et en sécurité maintenant, j’ai été violée et droguée et maintenue en captivité pendant quelques jours. Bien sûr, j’ai survécu. La reprise a pris du temps. Il n’y a aucun moyen léger de le dire. Mais je peux vous dire au cours de la dernière décennie, des milliers et des milliers de jours que je me suis engagé à vouloir ressentir à nouveau le soleil dans mon cœur, le soleil brille maintenant. Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas choisi d’utiliser ma voix pour exprimer ma douleur? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter du cœur s’il est cassé? Et lentement, cela n’a pas éclaté. Dans les semaines suivantes, je publierai une interview orale. Si vous avez des questions, j’aimerais y répondre, si possible, dans l’entretien parlé. J’ai un amour sacré et une appréciation sincère pour votre gentillesse au fil des ans. Vous étiez amis. Je tiens à vous remercier pour cela x Duffy Veuillez respecter c’est une démarche douce pour moi de faire, pour moi-même, et je ne veux aucune intrusion dans ma famille. Veuillez me soutenir pour faire de cette expérience une expérience positive.

Après des années de silence, Duffy a finalement dénoncé son absence sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la chanteuse a écrit un post émotionnel décrivant la douleur qu’elle a endurée et ses raisons pour quitter la musique.

«La vérité est, et croyez-moi, je vais bien et en sécurité maintenant», a écrit Duffy. «J’ai été violée et droguée et maintenue en captivité pendant quelques jours. Bien sûr, j’ai survécu. La reprise a pris du temps. »

Après avoir révélé sa vérité choquante, Duffy a poursuivi en expliquant pourquoi elle avait choisi de se soustraire à l’attention du public. «Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas choisi d’utiliser ma voix pour exprimer ma douleur? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter du cœur s’il est cassé? “

Bien que cela ait dû être une épreuve terrifiante et déchirante à vivre, Duffy a également révélé qu’elle allait beaucoup mieux après avoir pris le temps de guérir. Elle n’a pas fourni de détails sur l’attaque ou l’agresseur, mais a déclaré qu’elle prévoyait de parler davantage de son expérience lors d’une interview, qu’elle publierait sur son compte Instagram dans les prochaines semaines.

Duffy a terminé le post en remerciant ses fans de toujours rester avec elle et de fournir de tels mots de soutien. «J’ai un amour sacré et une appréciation sincère pour votre gentillesse au fil des ans», a-t-elle écrit. «Vous avez été amis. Je tiens à vous remercier pour ce x. “

Les fans et les célébrités soutiennent Duffy

Personne ne le sait vraiment, mais Duffy a été le premier artiste à investir en moi. Elle a littéralement payé ma première fois en studio. Elle m’a trouvé sur Instagram alors que j’étais dans un endroit bas et est immédiatement devenue ma marraine fée. https://t.co/Po1WqUJIpZ

– CHIKA (@oranicuhh) 26 février 2020

Après avoir publié la nouvelle tragique, les fans de Duffy ont rapidement laissé des notes d’amour et d’encouragement au signataire. La publication Instagram est maintenant remplie de commentaires de soutien et d’émojis cardiaques, ce qui fait probablement que Duffy se sent beaucoup mieux à l’idée de partager sa vérité.

«Merci d’avoir partagé votre histoire avec nous, certains n’ont jamais pu comprendre la douleur. Tu es courageux!!” A écrit un fan.

Un autre a écrit: “Envoyez-nous tout notre amour et espérons que vous serez de retour avec nous avec votre voix incroyable. Je vous souhaite le meilleur”

Même des célébrités sont intervenues pour montrer leur soutien à Duffy. Appelez l’acteur de la sage-femme, Stephen McGann a posté un soutien sur son compte Twitter. «Pauvre, pauvre femme. Quelle chose épouvantable. Tout amour et douceur pour toi, courageux étranger. xxx #duffy », a-t-il écrit.

Personnalité de la télévision et animatrice de Supermarket Sweep, Rylan Clark-Neal a simplement posté son nom et un emoji cœur sur son Twitter.

Mais c’est un autre artiste musical, le rappeur Chika, qui a vraiment pris la parole pour Duffy, la qualifiant de «déesse littérale» et de «marraine fée». Elle a expliqué que Duffy était le premier artiste à vraiment la soutenir dans sa carrière. «Elle a littéralement payé ma première fois en studio. Elle m’a trouvé sur Instagram alors que j’étais dans un endroit bas et est immédiatement devenue ma marraine fée », a écrit Chika sur Twitter.

Alors que son poste se poursuivait, Chika a expliqué que Duffy lui avait une fois parlé de l’attaque. En partageant son expérience, Duffy l’avait aidée à surmonter sa propre douleur. «C’est la raison pour laquelle j’ai appris à traiter la douleur. Elle m’a aidé à réaliser que mes insécurités à propos de la merde sur Internet remontaient à ma relation précédente et à mon besoin de prouver aux autres que j’allais bien », a écrit Chika. «Elle m’a montré que c’était bien de ne pas bien faire.»

Les fans de Duffy se sont exprimés pour la soutenir. Mais ce faisant, ils ont également partagé combien l’expérience de Duffy les a inspirés. Sa force donne aux autres la force de relever leurs défis.