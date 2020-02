‘La chasse. Tramuntana signe Llum Barrera, Jaime Pujol et Elia Galera

Le sergent Sara Campos et le caporal Víctor Gamero sont sur le point de partir pour leur nouvelle destination. Après les grandes données récoltées pour la première saison de «La Caza» dans La 1, l’action se déplacera de Monteperdido à Tramuntana dans la deuxième tranche, dont, bien qu’il n’ait pas révélé l’intrigue qui va vertèbre, enfin ils ont transcendé les premières signatures qui constituera le casting renouvelé.

Llum Barrera, Jaime Pujol et Elia Galera

Aux personnages incarnés par Megan Montaner et Alain Hernández, qui seront en principe les seuls membres de la distribution originale à revenir, ceux incarnés par Llum Barrera et Jaime Pujol rejoindront, comme indiqué à la dernière minute. Alors que le premier donnera vie à Madó Teresa, directrice de la résidence pour enfants de la ville où se déroule le nouveau crime, le second sera un homme d’affaires majorquin influent.

De plus, comme le souligne Ten Minutes, Elia Galera fera également partie de la distribution, dans un papier dont l’identité est pour le moment un mystère. Les cinq interprètes commenceront le tournage de la série le 25 février, respectant ainsi les délais annoncés en août 2019 lors de la communication du nouveau décor de fiction, qui sera installé pendant six ou sept semaines dans la ville de Valldemossa.

Un triomphe pour RTVE

‘La chasse. Monteperdido ‘a été la grande surprise que La 1 nous a apportée en 2019, car avec ses huit épisodes, il a réussi à en moyenne une part brutale de 14%, restant stable aux heures de grande écoute de l’entité publique. Cet exploit, de moins en moins courant en termes de fictions ouvertes, fait de «Tramuntana» l’une des sorties les plus attendues de la saison prochaine, quand nous pouvons voir quels mystères Campos et Gamero doivent affronter dans ce coin caché de Majorque.

.