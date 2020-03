La Chine célèbre la fin de la quarantaine

Un soulagement cette fête

Fin janvier, la province du Hubei, en Chine, a déclaré la mise en quarantaine, ce qui interdit aux gens de sortir dans les rues en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela a mis de côté près de 2 mois de détention.

“Dans la province du Hubei, l’internement a pris fin à minuit du mardi au mercredi, bien que Wuhan devra encore attendre deux semaines jusqu’au 8 avril.”. Annonce des autorités.

Personne ne pouvait entrer dans la province, à l’exception du personnel médical et des personnes chargées du transport des biens essentiels. Dans cette ville «déchargée», seules les personnes cliniquement saines et non considérées comme risquées ou malades peuvent sortir. Pour vérifier qui est une personne en bonne santé ils portent un code QR officiel qui indique qu’ils sont en bonne santé. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux infectés est très faible et atteint même zéro. Bien que mardi dernier, il y ait eu une nouvelle contagion dans la capitale, Wuhan.

Les restrictions ont déjà été levées et seront mises en œuvre progressivement dans toute la ville. Le président Xi Jinping a visité la ville et certains résidents ont pu retourner au travail. Selon plusieurs habitants, la fin de l’isolement fait le bonheur de tous. Ils peuvent enfin retourner voir leur famille:

«Je suis super content. Je pourrai revoir mes parents à Wuhan », a déclaré Zoe Wang, 35 ans, employée d’une compagnie d’assurance de Shanghai.

“J’espère que les gens retrouveront rapidement une vie normale”, a déclaré Jessica Xiao, 34 ans, qui travaille dans la finance.

Trois aéroports du Hubei pour rouvrir celui situé à Wuhan restera fermé. Le retour progressif à la vie normale a été si fort que des parcs nationaux ont été ouverts comme certaines parties du mur chinois depuis mardi. Bien qu’ils soient déjà sortis de la pandémie que COVID-19 a présentée, les tests obligatoires restent en Chine.

Au niveau national, le ministère de la Santé a annoncé mardi 78 nouveaux cas de coronavirus, une augmentation significative par rapport aux jours précédents. Ils soulignent que la plupart de ces nouveaux cas sont des personnes venues de l’étranger. Même Pékin a mis en quarantaine les personnes arrivant dans la ville. Les autorités surveillent les étrangers, ils représentent une nouvelle flambée de COVID-19. Ils devront passer des tests pour savoir s’ils sont en bonne santé à partir de mercredi.

Seule l’Italie a dépassé la Chine dans les cas d’infection et de mortalité par coronavirus.

Savoir que la Chine, le pays d’origine du nouveau coronavirus, est progressivement sorti de la pandémie est une lueur d’espoir pour tous. Partagez la joie des pays de l’est sachant qu’ils peuvent retourner vivre en paix.

