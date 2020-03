La Chine déclare avoir “réussi” à développer le vaccin contre les coronavirus

Les études cliniques humaines de ce médicament débuteront sous peu.

Développé par l’Académie militaire chinoise des sciences médicales, où l’épidémie de COVID-19 aurait commencé, maintenant une pandémie. La déclaration officielle a été donnée par le ministère de la Défense de la République populaire de Chine, dans laquelle ils assurent que ce mardi, ils ont réussi à développer le vaccin recombinant contre le coronavirus et ont indiqué qu’il préparait sa production à grande échelle.

Le vaccin a été approuvé pour le début des études cliniques chez l’homme, conformément aux normes internationales et aux réglementations nationales, ont-ils noté. Les détails de la base de données d’enregistrement des essais cliniques montrent qu’un test de «Phase 1» qui examinera si le vaccin expérimental est sûr pour l’homme vise à recruter 108 personnes en bonne santé pour participer au processus entre 16 Mars et 31 décembre. Elle sera réalisée par l’Académie militaire des sciences médicales selon un rapport de l’agence ..

Il a été développé en un mois par l’équipe de recherche dirigée par le Dr Chen Wei reconnue pour ses études sur le SRAS et les virus Ebola. En fait, une partie du travail était basée sur l’étude des vaccins Ebola existants.

“Le vaccin est le moyen le plus puissant de mettre fin au coronavirus”Chen, 54 ans, a déclaré lors d’une comparution devant le réseau chinois CCTV, cité par le Daily Mail.

Le nombre total de cas confirmés est de 195 892 cas de COVID-19, mais on pense qu’il est plus élevé car il n’existe aucune méthode pour tester l’ensemble de la population.

En plus de la Chine, il y a plus de pays concentrés sur la recherche du remède. Pendant que nous attendons que les vaccins nous arrivent bientôt et n’oubliez pas de vous exposer à de grands groupes de personnes et de prendre les mesures que votre pays a proposées.

