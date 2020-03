La Chine lance Harry Potter en 4K pour ramener les fans au cinéma

Warner Bros publiera Harry Potter et la pierre du sorcier en 4K en Chine pour ramener les fans dans leur multiplex local.

La Chine regarde vers l’avant et vers le haut, car le pays n’a signalé aucun nouveau cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Alors que le pays commence à rouvrir ses portes, les multiplexes font de leur mieux pour ramener les fans dans les salles. Deuxième population cinématographique mondiale, la Chine a été la grâce salvatrice du box-office ces dernières années.

Avec leurs théâtres fermés au début de cette année en raison du coronavirus, des films de super-héros tels que Birds of Prey et Bloodshot ont ressenti le manque d’amour du pays au box-office. Selon The Hollywood Reporter, avec des théâtres qui commencent à s’ouvrir à travers le pays, le film préféré des fans Harry Potter et The Sorcerer’s Stone jouera en 4K pour que les fans occupent des sièges. La date de sortie officielle de la réédition de Harry Potter n’a pas encore été révélée.

Le China Film Group semble également avoir contacté des studios américains pour sortir certains de leurs films en Chine afin que les entreprises puissent, espérons-le, retourner dans l’état où elles étaient. Bien que tous les théâtres en Chine n’aient pas ouvert, certains d’entre eux ont déjà commencé à montrer de récents succès chinois comme The Wandering Earth et Wolf Warrior 2. Ces succès chinois sont actuellement diffusés gratuitement pour susciter autant d’intérêt que possible, mais on ne sait pas actuellement si Harry Potter jouera gratuitement.

Il est parfaitement logique de fusionner à nouveau le public chinois avec les théâtres en montrant des films classiques comme Harry Potter. Alors que le combat contre le coronavirus est toujours en cours et qu’il tente de guérir, il est tout à fait évident de projeter de bons films qui prônent l’espoir. Les studios américains doivent également être ravis de voir les théâtres en Chine s’ouvrir à nouveau, étant donné que les théâtres aux États-Unis ont fermé leurs portes dans un renversement de rôle. Pour l’instant, Warner Bros met en place la tendance de rééditer le classique Harry Potter et la pierre du sorcier. À ce stade, il est juste de dire que d’autres studios rééditeront également leurs films en Chine. Peut-être que Marvel est le prochain?

Que pensez-vous du premier film Harry Potter à l’affiche dans les salles chinoises? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Source: The Hollywood Reporter