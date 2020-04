La Chine met en garde contre une nouvelle flambée de coronavirus à l’automne

L’expert en chef de Shanghai dit que la pandémie prend fin cet été

Des experts chinois ont mentionné qu’il existe une “forte probabilité” qu’une deuxième vague de coronavirus se propage à l’échelle internationale. au cours de l’automne de cette année.

Selon les mots de Zhang Wenhong, «la pandémie de coronavirus ne se terminera probablement pas cet été et il est susceptible de durer jusqu’à l’année prochaine. “

Pour Wenhong, cela est dû au fait qu’en Europe et aux États-Unis, la croissance des infections n’est pas encore maîtrisée. Maintenant, avec l’arrivée dans les pays d’Amérique centrale ou d’Afrique, l’incertitude a augmenté, car dans ces régions Vous ne disposez pas des ressources médicales pour détecter toutes les infections.

Au moment où le trafic aérien reprendra dans le monde, et il le fera, il pourra provoquer des cas importés dans des pays où les infections domestiques ont baissé (en prenant votre pays, la Chine, par exemple) peut déclencher une nouvelle vague d’infection par le virus du SRAS-CoV-2.

Ils prévoient “ quatre vagues ” aux États-Unis et Europe

Avec la même inquiétude, le directeur du Centre pour la santé publique et les droits de l’homme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Lawrence Gostin, a déclaré dans une interview à la BBC que l’Europe et les États-Unis peut atteindre jusqu’à quatre nouvelles vagues d’infection si la propagation du virus en Afrique n’est pas correctement contrôlée.

Concernant la Chine, Zhang se dit préoccupé par le fait que “s’il n’y a plus de cas de contagion locale actuellement, nous ne pouvons pas nous détendre, dès que le système est négligé, il peut y avoir des cas non détectés »

“La Chine est désormais sous contrôle et nous avons confiance. Cependant, l’émergence d’une deuxième vague d’infections dans d’autres pays signifiera que nous serons soumis à une forte pression pour prévenir et contrôler les cas importés. La Chine doit se préparer à un deuxième pic d’infections importées dans le but d’empêcher une deuxième vague (localement). »

Selon les données officielles, La Chine a enregistré 36 nouveaux cas de coronavirus mercredi, le même nombre que la veille et la plupart provenaient de personnes extérieures au pays.

Ce n’est pas le moment de se détendre avec le coronavirus, car il semble ne faire que commencer le vrai défi pour tout le monde. Partagez cette nouvelle pour encourager tout le monde à continuer d’aider à contenir la pandémie à domicile. Ensemble, nous sortirons de ces moments difficiles