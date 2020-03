La Chine va rouvrir ses théâtres avec les redémarrages de Harry Potter et Avengers

▲ Avec la sortie du box-office Harry Potter, la Chine prépare une réouverture en beauté Photo Warner Bros

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. 6

Madrid Au milieu de la crise mondiale des coronavirus, la Chine, le pays où le virus est originaire et a été touché pour la première fois par Covid-19, se prépare déjà à récupérer son quotidien une fois la pandémie complètement vaincue. Le géant asiatique, l’un des principaux marchés du film au monde, prépare une réouverture dans le style de ses salles de cinéma avec des blockbusters à succès tels que Harry Potter ou les quatre épisodes de Marvel’s Avengers.

Selon Deadline, en Chine, les chambres cherchent à rouvrir le plus tôt possible; les estimations les plus optimistes parlent de fin mars et les plus conservatrices de mi-avril ou début mai. Les grands studios hollywoodiens préparent un véritable arsenal de blockbusters sous la forme d’un acte pour célébrer la réouverture du cinéma chez le géant asiatique et relancer l’industrie avec le coup de blockbuster.

Warner Bros.a annoncé sur son compte Weibo que Harry Potter et la pierre philosophale, le premier opus de la saga du jeune sorcier de JK Rowling, sortiront dans les salles chinoises, bien que la date de sortie n’ait pas encore été annoncée.

La magie arrive!, Le studio a annoncé le restreno, qui sera en 4K 3D dans une version remasterisée. Le film, qui a levé 975,8 millions de dollars, cherche à consolider la saga dans le pays d’Extrême-Orient, où elle a gagné en popularité ces dernières années.

D’un autre côté, on dit que Disney prévoit de restreindre les quatre films Avengers du géant asiatique.

La réouverture des cinémas en Chine s’accompagnera initialement du reste des titres qui ont déjà triomphé au box-office, dont leurs succès nationaux, comme Wolf Warrior 2 ou The Wandering Earth, en plus d’autres films comme The Last Wolf ou Capernaum, nominés aux Oscars en 2018. Selon Deadline, les chaînes de cinéma conserveront 100% des recettes de ces magasins et ont été encouragées à fixer des prix attractifs.

Le même média souligne qu’à la mi-avril arrivera une batterie de premières hollywoodiennes qui n’ont pas encore débarqué dans le pays asiatique et qui ont déjà triomphé dans le reste du monde, comme 1917, Les Aventures du Docteur Dolittle, Le Mans 66, Jojo Rabbit, Bad Boys for Life, Little Women et Sonic: the Movie.

Bien que Richard Gelfond, directeur d’IMAX, considère qu’en Chine il n’y aura pas de premières de grands titres commerciaux jusqu’en juin dernier, coïncidant, dans le meilleur des cas, avec la réouverture d’autres marchés internationaux. Selon The Hollywood Reporter, IMAX China a rouvert ses bureaux à Shanghai début mars.

.