La Chine vend un médicament contre le coronavirus

L’OMS a averti qu’ils pourraient avoir un vaccin contre le coronavirus de Wuhan dans un peu plus d’un an et demi, tandis que le gouvernement de La Chine a donné son feu vert à la commercialisation du Favilavir, un médicament créé par la société Zhejiang Hisun, comme traitement contre Covid-19.

Ce médicament, anciennement appelé Favipiravir, a prouvé son efficacité comme anti-grippe. La société a commencé sa production de masse en version générique et bien qu’elle ait donné des résultats positifs lors d’un test effectué auprès de 70 patients de Covid-19 à Shenzen, le produit pharmaceutique a déclaré qu’il poursuivrait ses essais cliniques.

L’épidémie de coronavirus, qui a commencé à Wuhan il y a un mois et demi, a jusqu’à présent 71 800 personnes et 1 700 patients infectés ont perdu la vie.

Il s’agit du premier médicament approuvé par la National Administration of Medical Products of China (NMPA) à être mis sur le marché en tant que version générique.

.