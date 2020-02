La chose la plus étrange à propos du cadeau de Miley Cyrus à Brody Jenner n’était pas le cadeau réel

Miley Cyrus a connu une année 2019 folle et il semble que 2020 soit tout aussi intéressant. La chanteuse est dans une relation brûlante après une série de relations qui ont laissé ses fans stupéfaits et à la recherche de réponses.

Pourtant, il semble peu probable que quoi que ce soit cette année soit en mesure de battre Cyrus l’été dernier lorsqu’elle a fait les gros titres à gauche et à droite.

Curieusement, une grande partie du drame qui s’est déroulé au cours de la dernière partie de 2019 peut être attribuée à un cadeau d’anniversaire très unique qu’elle a offert à la star de la télé-réalité Brody Jenner.

Quel cadeau Miley Cyrus a-t-il offert à Brody Jenner?

Miley Cyrus | Denise Truscello / . pour iHeartMedia

En août 2019, Brody Jenner et Kaitlynn Carter venaient de rompre, après un bref mariage d’un an. Pourtant, cela n’a pas empêché Carter et son partenaire romantique, Miley Cyrus, d’envoyer à Brody Jenner un énorme coffret cadeau pour son anniversaire contenant toutes sortes d’articles de marijuana, y compris un bouquet de mauvaises herbes.

Cyrus, un fervent connu de la marijuana, a probablement contribué à la rédaction du message cadeau, qui disait: «Brody, WEED vous souhaite un joyeux anniversaire! Je t’aime! Miley + Kaitlynn. “

Certes, il était bizarre que Carter et Cyrus envoient à Jenner un cadeau de la part d’eux deux, surtout compte tenu du fait que Carter et Jenner étaient fraîchement sortis d’une rupture.

Pourtant, cela a envoyé un message aux fans du monde entier qu’il n’y avait pas de réelle animosité entre eux et que Carter et Jenner étaient plus que capables d’avancer de manière amicale – même avec la toute nouvelle romance de Carter avec Cyrus.

La relation de courte durée de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter

La rencontre de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter a été de courte durée, mais probablement la rencontre la plus discutée de l’été dernier. Les deux, qui étaient amis depuis longtemps avant que les choses ne deviennent romantiques, ont été photographiés le 11 août, le jour même où Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont annoncé leur séparation.

Après une semaine de vacances ensemble, Cyrus et Carter sont retournés en Californie. Vers la même époque, ils ont envoyé à Brody Jenner son cadeau d’anniversaire de bouquet de mauvaises herbes.

Pendant tout le reste du mois d’août et jusqu’en septembre, Cyrus et Carter ont été vus partout à Los Angeles, des soirées de rendez-vous et des rencontres fréquentes en public. Il a même été rapporté que les deux avaient emménagé ensemble.

Pourtant, la romance a été remarquablement de courte durée. À la fin du mois de septembre, la nouvelle a annoncé que Carter et Cyrus avaient rompu et passaient leur vie à l’amiable.

Qui sort avec Miley Cyrus maintenant?

Quelques semaines seulement après la rupture de Miley Cyrus et Kaitlynn Carter, la chanteuse pop a été aperçue avec une autre jeune star chaude – l’ancienne star de Disney Channel Cody Simpson. Cyrus et Simpson étaient amis depuis des années et il semble que les choses soient finalement devenues romantiques.

Début octobre, Cyrus et Simpson ont été aperçus en train de s’embrasser dans un restaurant de petit-déjeuner, et quelques jours plus tard, les deux ont confirmé leur relation.

Depuis, Cyrus et Simpson sont indissociables. Les deux ont passé les vacances ensemble, cimentant apparemment leur statut de couple légitime et ont même réuni des tatouages ​​et se sont habillés dans des costumes d’Halloween assortis. Bien que l’on ne sache pas combien de temps durera leur relation, pour l’instant, il n’y a aucune raison de croire que Simpson et Cyrus vont bientôt rompre.

Quant à Brody Jenner, il a fréquenté Josie Canseco pendant un certain temps, mais il semblerait que les deux ne soient plus ensemble. Peut-être que Jenner et Carter pourront se réunir à l’avenir.

Après tout, ils ont prouvé qu’ils ont la capacité de rebondir facilement à partir de n’importe quelle situation délicate.