La chronologie de Clone Wars se transforme en vengeance des Sith – / Film

Il semblait que The Clone Wars fait rage depuis longtemps. La série animée Star Wars qui couvre les trois années entre les films antérieurs Episode II: L’attaque des clones et Episode III: La vengeance des Sith est diffusée et diffusée depuis plus d’une décennie. Ce n’était qu’une question de temps avant que la série, qui a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2008 et a commencé à diffuser sa dernière saison sur Disney + cette année, n’atteigne les événements de Revenge of the Sith. Et directeur superviseur Dave Filoni laisse entendre que la dernière saison de la chronologie de The Clone Wars atteindra Revenge of the Sith.

Lorsque la bande-annonce de la septième et dernière saison de The Clone Wars est sortie le mois dernier, les fans ont immédiatement remarqué une scène très familière avec Mace Windu. “Je sens un complot visant à détruire les Jedi”, dit Mace Windu, livrant les lignes qu’il dirait dans Revenge of the Sith, juste avant d’envoyer Anakin Skywalker au chancelier Palpatine.

Dans une interview avec io9, Filoni s’est adressé à cette ligne, taquinant: “Ouais, je ne dirai pas grand-chose sur [that]. Je vais certainement dire que je ne pense pas que Mace soit une personne [who] se répète. “

C’est une manière très détournée de confirmer que c’est la ligne que Mace Windu prononce dans Revenge of the Sith, qui marque le début condamné de la fin pour les Jedi. Mais c’était définitivement une confirmation, alors que Filoni décrivait comment la dernière saison de The Clone Wars, qui a été présentée en première sur Disney + cette semaine, se répercuterait sur Revenge of the Sith, après être restée si longtemps au cours de ces trois années entre les films:

«J’ai toujours, toujours été intéressé par un point de croisement avec les films quand il est arrivé à la fin. J’ai toujours voulu essayer de faire comprendre au public où était Ahsoka, où était le capitaine Rex, à des moments parfois critiques que nous connaissons tous dans les films. Et pourtant, en préservant l’intégrité des films. »

Pour maintenir l’intégrité des films, Filoni a admis qu’il ne ferait pas grand-chose avec ses trois personnages principaux Anakin, Obi-Wan et Padmé, qui ont tous longtemps été des acteurs principaux de The Clone Wars. Mais cela lui permettra de prodiguer plus d’attention aux personnages originaux préférés des fans comme Ahsoka et Rex.

«Il y avait certains choix à faire là-dedans parce que, eh bien, je voulais représenter les personnages principaux du film – à Anakin, Obi-Wan et Padmé -[and] Je ne voulais rien faire dans ces derniers épisodes qui puisse interrompre ou contredire ce qui se passe avec eux dans [Revenge of the Sith]», A déclaré Filoni. «J’ai donc essayé de toucher à ces personnages et de montrer comment ils se rapportent davantage aux personnages avec lesquels j’ai affaire dans Ahsoka et Rex et de raconter leur histoire de cette façon, puis de vous donner une idée de l’endroit où ils peuvent ou non se trouver pendant certaines événements. Alors on verra. Nous verrons si cela fonctionne. “

