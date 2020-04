La chronologie de la série Star Wars Cassian Andor Disney + officiellement annoncée

Disney a officiellement annoncé de nouveaux détails sur la prochaine série d’action en direct Star Wars Cassian Andor pour Disney +.

Ils ont confirmé quatre acteurs pour la série, dont Stellan Skarsgard, Stellan Skarsgard, Denise Gough Denise Gough et Kyler Soller. En plus de voir Geneviève O’Reilly reprendre son rôle de Mon Mothma.

Dans le cadre de l’annonce, il a également été confirmé que le co-scénariste de Rogue One, Tony Gilroy, écrira, dirigera et servira de showrunner pour la série. La série est également écrite par Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards) et Stephen Schiff (The Americans).

La note la plus intéressante de la confirmation officielle de la confirmation officielle est que la nouvelle série aura lieu cinq ans avant les événements de Rogue One: A Star Wars Story. Cela définirait la série à peu près à la même période que la première saison du spectacle d’animation Star Wars Rebels ou environ 15 ans après les événements de «La vengeance des Sith».

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle série préquel de Rogue One?

