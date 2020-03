La chronologie des ruptures de Hannah Ann Sluss et Peter Weber remplit chaque drapeau rouge

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] La finale de la saison 24 de Bachelor a été la fin la plus spectaculaire que nous ayons vue, mais ce n’était certainement pas pour les bonnes raisons. Dans l’épisode du 10 mars, Peter Weber s’est fiancé et a rompu avec Hannah Ann Sluss. L’athlète de 28 ans s’est ensuite présenté à l’After the Final Rose en direct en pleine tête, amoureux de Madison Prewett. Alors, qu’est-il advenu de la supposée histoire d’amour qui nous avait été promise au début de la saison? Récemment, Hannah Ann a partagé sa chronologie de rupture avec Weber, y compris comment Hannah Brown de The Bachelorette s’inscrivait dans le puzzle. Et franchement, toute la débâcle nous a stupéfaits.

Hannah Ann Sluss et Peter Weber se fiancent lors du tournage de la finale de «The Bachelor» le 17 novembre 2019

Chris Harrison, Hannah Ann Sluss et Peter Weber sur «The Bachelor» | John Fleenor via .

Comme vous le savez peut-être, la dernière cérémonie de rose de Weber sur The Bachelor a été filmée le 17 novembre 2019. Le pilote Pete a proposé à Hannah Ann et elle a accepté. Cependant, le modèle n’était pas au courant des sentiments de Weber envers Madison.

Deux jours avant les fiançailles du couple, Madison a quitté The Bachelor. Le lendemain, Weber a eu son dernier rendez-vous avec Hannah Ann et a noté que son cœur était toujours déchiré en deux. Il n’a rien dit sur l’auto-élimination de Madison. Puis, lorsque Weber a proposé à Hannah Ann, il a brièvement expliqué ce qui s’était passé.

“Alors Madison, elle est effectivement partie il y a deux jours”, a expliqué Weber. Mais était-ce tout ce que le célibataire a dit sur la sortie de Madison? Selon Hannah Ann, oui.

En parlant avec Becca Kufrin et Rachel Lindsay sur le podcast Bachelor Happy Hour, Hannah Ann a rompu le calendrier de sa rupture avec Weber. Et le pilote partagé de 23 ans, Pete, n’a pas approfondi sa rupture avec Madison.

“C’était complètement minimisé, cela ne m’a pas donné la courtoisie ou le respect d’avoir une conversation assis”, a déclaré Hannah Ann. “[He] me l’a dit très rapidement et l’a minimisé. Et puis je suis immédiatement allé à: «Mais mon cœur vous choisit. Tu es l’amour de ma vie.'”

Néanmoins, Hannah Ann a toujours dit oui à l’engagement. “Mon instinct me disait que je n’obtenais pas toutes les informations dont j’avais besoin pour prendre une décision avec Peter”, a-t-elle expliqué. «Et aurais-je dû rester dans ce lit en Australie? Absolument. Mais je n’allais pas abandonner quelqu’un que j’aimais. “

Hannah Ann a poursuivi: «Les derniers mots qu’il m’a dit à notre date de« dernière chance »étaient qu’il allait prendre la meilleure décision pour nous deux et lui faire confiance. Lorsque vous êtes avec quelqu’un, vous faites confiance à sa parole. Et c’est pourquoi je me suis présenté. J’allais faire confiance à ses paroles et continuer. »

Hannah Ann Sluss et Peter Weber passent du temps ensemble avant de retourner aux États-Unis

Lors de la finale du baccalauréat, Weber a rencontré sa famille à son retour d’Australie. Peter père a révélé que cela faisait environ une semaine depuis leur dernière rencontre. Alors, que faisait Weber pendant tout ce temps? Dans le podcast Bachelor Happy Hour, Kufrin a révélé que le couple gagnant pouvait passer quelques jours ensemble avant de rentrer chez lui. Mais même à cette époque, Weber n’a pas expliqué la situation de Madison.

Hannah Ann a déclaré que chaque fois que Madison était élevée, Weber ne creuserait pas plus profondément. Il a insisté sur le fait que l’alun d’Auburn était dans le passé. Et finalement, Weber a donné de l’espoir à Hannah Ann.

«Il s’est toujours assuré de me rassurer que j’étais sa personne, que j’étais l’amour de sa vie et qu’il me choisirait toujours», a-t-elle déclaré. Cependant, comme la saison a commencé début janvier 2020, «les choses ne s’additionnaient pas tout à fait.»

Peter Weber dit à Hannah Ann Sluss qu’il souhaite contacter Hannah Brown en janvier 2020

Lorsque The Bachelor Season 24 a été créée le 6 janvier 2020, Hannah Ann et Weber étaient toujours ensemble. Mais au début de janvier, Hannah Ann a connu son premier «drapeau rouge».

«Début janvier, quand il s’est approché de moi, il avait besoin de parler avec Hannah Brown. C’était le premier drapeau rouge », a-t-elle déclaré. “Il essayait de me convaincre que je devrais me sentir à l’aise avec ça.”

Hannah a également révélé qu’elle n’était pas au courant de ce qui s’était passé entre Weber et l’ancien bachelorette lors de la date du groupe lors de la première. “Je n’étais pas à ce rendez-vous de groupe avec Hannah Brown”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais pas vu cet épisode où ils étaient tous confortablement installés sur le canapé, pleurant, elle revenant peut-être dans la maison.”

En fin de compte, Weber voulant tendre la main à Brown a montré à Hannah Ann que le célibataire n’était pas prêt pour “tout type d’engagement, sans parler d’un engagement”. Elle a ajouté: «Je me questionnais moi-même parce qu’il essayait de me convaincre que c’était quelque chose dont il avait besoin. Je ne me sentais pas d’accord avec ça. “

Peter Weber et Hannah Ann Sluss se séparent une semaine plus tard

Toujours en conversation avec le podcast Bachelor Happy Hour, Hannah Ann a révélé que la rupture avec Weber s’était produite une semaine après qu’il l’ait approchée pour contacter Brown. Cependant, comme Hannah Ann l’a mentionné lors de After the Final Rose, elle était aveugle.

Weber a mentionné avoir «des problèmes non résolus» en revoyant les premiers épisodes de The Bachelor tels qu’ils étaient diffusés sur ABC. Cependant, la rupture devant la caméra a été une surprise.

“Quand je me suis présenté à la rupture, c’était la première fois que je l’ai entendu dire:” Je ne peux pas vous donner tout mon cœur “”, a déclaré Hannah Ann. Et il semble que le mannequin ait même demandé au célibataire de lui donner un avertissement à l’avance s’il prévoyait de mettre fin à leur relation.

«Je lui ai dit avant même que je sois allé là-bas, je lui ai dit:« Hé, si tu veux mettre fin aux choses, peux-tu me donner un petit coup de pouce? Je vais bien, croyez-moi. Je vais pleurer, mais donnez-moi juste une tête ”, a-t-elle déclaré. “En fait, nous avions dit ce matin-là que nous n’allions pas nous séparer, que nous allions y travailler.”

Hannah Ann a également ajouté que Weber avait parlé à ses parents après la rupture, expliquant qu’il ne savait pas comment “traiter ses émotions”.

Où est Hannah Ann Sluss maintenant?

Il semble maintenant que Hannah Ann est finie avec Weber après avoir vu The Bachelor se dérouler en direct.

“Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Rien ne me surprend vraiment par Peter », a-t-elle déclaré à Kufrin et Lindsay. «Retrouver la saison a été très utile pour moi. Cela m’a aidé à surmonter tous les sentiments non résolus que j’avais envers lui. Je peux voir comment il est constamment indécis et confus. Et qui veut être avec ça? “

Hannah Ann a ensuite noté que les actions de Weber ne lui faisaient pas se sentir «en sécurité» dans leur relation. «Cela m’a vraiment aidé à aller de l’avant parce que je sais que je mérite plus que quelqu’un qui m’aime à moitié», a-t-elle déclaré. “Je mérite quelqu’un qui va me donner à 100%.”

Elle a poursuivi: «J’avais l’impression d’être si claire et de ne pas jouer à des jeux d’esprit avec lui qu’il me donnerait cela en retour. Mais vraiment, il était juste imprudent avec mon cœur. »

Lire la suite: “The Bachelor”: les publications Instagram de Hannah Ann sont comme son discours de rupture à Peter Weber, deuxième partie