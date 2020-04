La CIA publie des fichiers sur le phénomène OVNI

En 1978, le La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a déclassifié des centaines de documents détaillant ses enquêtes sur les objets volants non identifiés (OVNIS) de la fin des années 40 aux années 50. Aujourd’hui, l’agence a décidé de le faire à nouveau et ouvre ses archives de sa collection FOIA UFO pour les sceptiques et les croyants à enquêter.

Il s’agit d’une liste de 10 publications couvrant la décennie dorée des observations, qui s’étend de 1940 à 1950. La CIA divise ses documents en deux groupes.

Les cinq principaux documents de la CIA pour les croyants:

Soucoupes volantes informées au-dessus de l’Allemagne de l’Est, 1952

Procès-verbal de la réunion du chef de branche d’OVNI, 1952

Soucoupes volantes informées au-dessus de l’Espagne et de l’Afrique du Nord, 1952

Enquête sur les rapports des soucoupes volantes, 1952

Des soucoupes volantes signalées dans les mines d’uranium du Congo belge, 1952

Les cinq principaux documents de la CIA pour les sceptiques:

Groupe consultatif scientifique sur les objets volants non identifiés, 1953

Mémorandum du Bureau sur les soucoupes volantes, 1949

Mémorandum au directeur de la CIA sur les soucoupes volantes, 1952

Réunion du groupe consultatif OSI sur les OVNIS, 1953

Mémorandum pour l’enregistrement des soucoupes volantes, 1952

Qu’ils soient croyants ou non, c’est le temps qu’ils attendaient pour commencer à fouiller. Vous pouvez saisir les documents à partir de ce lien.

.