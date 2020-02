La cinéaste “ courageuse ” Brenda Chapman dirige l’adaptation du livre de Scholastic pour Halloween “ Ghost Squad ”

Scholastic publiera l’auteur Claribel A. OrtegaLivre de Escouade fantôme en avril prochain, et Deadline rapporte qu’une adaptation de film en direct a déjà été commandée.

Brenda Chapman (Brave, Come Away) écrit et réalise le film pour Scholastic Entertainment, que le site décrit comme une «fonction hybride en direct».

«L’histoire suit Lucely et sa meilleure amie, Syd, deux enfants exclus vivant dans le célèbre vieux St. Augustine, en Floride. Dans le but de corriger une faute passée, la paire jette un sort qui réveille accidentellement des esprits malveillants juste avant Halloween. »

«Ensemble, ils doivent unir leurs forces à la grand-mère sorcière de Syd, Babette, et à son tabby tabby, Chunk, pour combattre de front la hantise et inverser la malédiction pour sauver la ville – et les ancêtres des lucioles de Lucely – avant qu’il ne soit trop tard.»

«Je suis ravi de travailler avec Scholastic, Josephson Entertainment et’ Twas Entertainment pour donner vie au monde fantastique créé par Claribel Ortega », a déclaré Chapman. “Ses personnages dynamiques et le cadre de St. Augustine font de l’adaptation de Ghost Squad une opportunité unique et merveilleuse.”