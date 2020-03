La Cinémathèque de l’UNAM propose des alternatives pour passer l’isolement contre Covid-19

▲ Des photos d’El suavecito et El tren fantasma, et des images de certaines caméras qui peuvent être vues dans le musée virtuel.

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. 6

Un voyage à travers l’histoire du septième art se déroule de manière surprenante au Musée virtuel des appareils cinématographiques, une option offerte par la Cinémathèque de l’Université nationale autonome du Mexique aux utilisateurs d’Internet en cette période de confinement pour empêcher la propagation de Covid-19.

Au cours de cette visite, les visiteurs découvriront ces jouets optiques inventés par des scientifiques de la première moitié du XIXe siècle, les personnalités qui ont contribué au développement du spectacle d’images en mouvement et à la création du cinéma. Nous avons des matériaux rares; Il s’agit d’une visite gratuite accessible depuis n’importe quel appareil.

Ainsi, la Cinémathèque s’associe à la campagne Culture UNAM at Home afin d’offrir son patrimoine cinématographique et son équipement cinématographique en cette période d’isolement.

Depuis l’année dernière, explique Hugo Villa Smythe, directeur de la cinémathèque, «certaines photographies ont commencé à être récupérées, le matériel a été réorganisé et un scénario intéressant du musée a été mis en place; De plus, des appareils ont été téléchargés qui – dans une première version – n’étaient pas »sur le site Web.

Le musée virtuel, a expliqué l’officiel, est divisé en trois sections: une qui comprend des photographies des précurseurs du cinéma, avec une vingtaine de biographies de scientifiques et d’artistes qui ont contribué à des inventions avant l’histoire du cinéma; cela a prouvé la permanence rétinienne, l’un des principes fondamentaux à partir desquels se construit cette illusion de 24 images fixes qui nous font percevoir le mouvement et nous l’appelons cinéma.

Connaître et interagir

Ensuite, vous pouvez accéder à la section Appareils pré-cinématographiques, qui comprend des jouets optiques inventés dans la première moitié du XIXe siècle. Des appareils cinématographiques sont également observés; Avec 37 d’entre eux, trois sections sont organisées: Professionnels, Amateurs et Mexican Wit. Celles-ci ont été créées après la présentation de la cinématographie réalisée par les frères Lumière en 1895, à Paris ».

De plus, sur la page https://www.museovirtual.filmoteca.unam.mx, les visiteurs peuvent interagir avec les objets, les faire pivoter et inspecter chaque détail. Les appareils contiennent des informations techniques et historiques et une anecdote, ainsi que des photographies et des vidéos; Le musée est également disponible dans la troisième dimension, à travers les salles de laquelle une visite virtuelle peut être faite, a souligné Villa.

Parmi les autres initiatives proposées par l’UNAM Film Archive pour cette période d’isolement, il y a la diversité des titres de Cinéma en ligne: nouvelle saison, qui comprend des films de la période silencieuse, restaurés et musicalisés, en plus de nouveaux titres.

«Tous les trois ou quatre jours, nous téléchargerons plus de matériel; Cette semaine, vous pouvez déjà trouver The Christmas Story ou The Power in the Eye, des documentaires de matériel revisité que nous avons fait il y a quelques années. »

Sont également inclus «des films historiques tels qu’une trilogie de la Révolution qui comprend ¡Vámonos con Pancho Villa!, El compadre Mendoza et El prisionero 13.

D’autres titres, mais de la période silencieuse de cette nouvelle saison, restaurés, numérisés et musicalisés par les archives cinématographiques de l’UNAM, sont: Tepeyac (1917), de Carlos E. González, Manuel Ramos et Fernando Sáyago, le premier film sur les apparences de la Vierge de Guadalupe à Tepeyac; The Ghost Train (1926) et The Iron Fist (1927), réalisé par Gabriel García Moreno.

.