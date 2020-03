La cinématique d’ouverture de Resident Evil 3 Remake a fuité en ligne

Il reste un peu plus d’une semaine avant que l’un des jeux les plus attendus de 2020 arrive enfin.

Capcom’s Resident Evil 3 remake mène l’assaut imminent de titres triple-A qui devraient arriver au cours des semaines et des mois à venir et les fans, à juste titre, ne peuvent pas attendre pour enfin explorer tout ce que Raccoon City infesté de zombies a à offrir. Cette fois-ci, c’est l’ancien S.T.A.R.S. endurci au combat la membre Jill Valentine qui tentera de la faire fuir la ville de montagne condamnée, traquée à chaque étape par l’arme ultime d’Umbrella, Nemesis.

Avec une démo jouable maintenant disponible la semaine dernière, les amateurs d’horreur de survie ont déjà compris à quoi s’attendre en termes de gameplay, mais qu’en est-il de la narration? Nous savons que Jill, en collaboration avec le mercenaire de l’UBCS Carlos Oliveira, tente de remettre en service le système de métro de la ville afin de faire une sortie rapide, mais comment est-elle arrivée ici, et pourquoi est-elle observée à chaque étape de la par un monstre apparemment sensible?

Cliquer pour agrandir

Ceux qui se souviennent du jeu original connaîtront déjà les réponses, bien sûr, mais comme avec Resident Evil 2 de l’année dernière, Capcom a apporté un certain nombre de changements à l’arc de personnage de Jill, y compris une cinématique d’ouverture très sombre décrivant son traumatisme après l’incident du manoir.

Eh bien, le défenseur réputé Resident Evil, AestheticGamer, a partagé la cinématique d’ouverture de Resident Evil 3 au cours du week-end. Dans celui-ci, le joueur prend le contrôle de Jill après s’être réveillé dans son appartement. En se dirigeant vers la salle de bain, elle se regarde dans le miroir et est témoin de sa mutation à la suite du virus T avant de placer un pistolet sur sa tête et d’appuyer sur la détente. Jill se réveille immédiatement au lit, révélant que toute la séquence n’est qu’un rêve de fièvre. Vous pouvez l’attraper par vous-même via le lien ci-dessous, mais assurez-vous de le faire rapidement avant de le retirer.

Resident Evil 3 sera lancé la semaine prochaine, le 3 avril, et nous avons hâte de mettre la main dessus.