La Cineteca Nacional annonce la fermeture de ses portes en raison d’un coronavirus

Mardi 24 mars, Cinépolis a annoncé la fermeture de ses salles dans tout le pays comme un moyen d’unir les efforts pour empêcher la propagation du coronavirus ou Covid-19. Cet après-midi du mercredi 25, Cinemex a fait la même démarche pour annoncer que, jusqu’à nouvel ordre, ils ouvriront leurs portes.

Et maintenant, c’est au tour du Cineteca Nacional, un lieu de Mexico chargé de diffuser et de promouvoir le cinéma indépendant, d’auteur ou culte, c’est-à-dire des productions pas toujours commerciales. Par une déclaration, la Cineteca a annoncé qu’elle cesserait ses activités:

“En tant que mesure préventive en présence du virus Covid-19 dans notre pays, la Cineteca Nacional sera fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Nous apprécions votre compréhension et votre préférence », ont-ils annoncé.

La Cineteca Nacional, depuis 1974, a non seulement été un lieu de présentation de films non conventionnels, mais où sauvegarde l’une des plus importantes collections de films d’Amérique latineainsi que le restauration de matériaux qui font partie de l’histoire du septième art. Aussi, C’est un lieu où ont été montées des expositions internationales de grande valeur comme celle dédiée à Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock et Luis Buñuel.

Comme dans les cas antérieurs à ceux de la Cineteca Nacional, vous ne pouvez pas fixer une date pour revenir aux activités normales de l’exposition, car tout dépend de la façon dont la propagation du coronavirus évolue au Mexique.

Lundi 23 mars, le ministère de la Santé et le président Andrés Manuel López Obrador ont annoncé que le pays entrait dans la phase deux où des mesures sanitaires telles que l’éloignement, l’isolement ou la quarantaine sociale, le lavage des mains et fermeture d’espaces où de nombreuses personnes à risque de contagion peuvent se rencontrer, comme des clubs, des lieux, des musées, des théâtres, des cinémas, des gymnases et certains magasins.