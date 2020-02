La collection Beyonce Ivy Park vient de recevoir une concurrence majeure de cette chaîne de restauration rapide

Beyoncé est devenue une star de la musique et au fil des ans, elle est devenue l’une des figures les plus emblématiques de la culture pop. Des mouvements de danse emblématiques aux chansons qui inspirent et ravissent, il semble que Beyoncé ait accaparé le marché de toutes les manières imaginables.

Cependant, en 2016, elle a lancé sa propre ligne de vêtements, Ivy Park. Au cours des dernières années, il a continué à perfectionner la marque.

Pourtant, la ligne de vêtements n’est pas restée sans controverse. Après le lancement du produit le plus récent, quelques fans ont souligné des similitudes bizarres entre la ligne de Beyoncé et une chaîne de restauration rapide très populaire.

Comment Beyoncé a-t-elle trouvé sa ligne de vêtements?

En 2014, Beyoncé a annoncé qu’elle allait collaborer avec l’homme d’affaires Sir Philip Green à la sortie d’une toute nouvelle ligne de vêtements, connue sous le nom d’Ivy Park. Le premier lancement n’a eu lieu qu’au printemps 2016, Beyoncé faisant la promotion de la ligne sur les couvertures de magazines et dans les interviews.

La chanteuse était particulièrement passionnée par la ligne, notant les similitudes entre le nom de la marque et le nom de sa fille aînée. Le lancement original comportait une grande variété de vêtements de sport, des soutiens-gorge de sport aux vêtements d’entraînement et s’est vendu en quelques minutes.

En 2018, Sir Philip Green s’est éloigné de la marque et Parkwood Entertainment, la société de Beyoncé, a acquis le contrôle créatif total sur la marque Ivy Park. Presque immédiatement, Beyoncé a commencé à travailler sur sa prochaine collaboration, un partenariat avec la société de vêtements de sport à succès Adidas.

Après des mois de préparation, la nouvelle gamme Ivy Park a été lancée en janvier 2020. Les clients et les fans ne pouvaient pas en avoir assez des pièces et, comme pour les lancements précédents, tout s’est vendu en très peu de temps.

Que disent les fans d’Ivy Park?

Bien qu’Ivy Park ait sans aucun doute rencontré un énorme succès auprès des consommateurs, certains problèmes ont été signalés avec la ligne.

D’une part, de nombreux clients étaient mécontents de la vitesse à laquelle les pièces se sont vendues. Beaucoup de gens ont blâmé la boutique en ligne Adidas et la «salle d’attente» exclusive conçue pour s’assurer que tout le monde puisse obtenir une photo des pièces qu’il voulait.

Peu de temps après que la ligne se soit vendue, Beyoncé et son équipe ont publié une déclaration sur le site Web, disant en partie: «La réponse extrêmement positive à adidas x IVY PARK est quelque chose dont nous n’aurions pu que rêver. Cette collection de capsules IVY PARK n’est que la première d’un partenariat permanent avec notre allié de classe mondiale, adidas. »

Avec la promesse de nouveaux produits à l’horizon, les fans déçus pourraient ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de mettre la main sur la ligne de vêtements ultra-populaire de Beyoncé.

Beyoncé a-t-elle copié Popeyes?

Peu de temps après le dernier lancement très réussi d’Ivy Park, la chaîne de restauration rapide Popeyes a commencé à faire la une – et pas pour ses célèbres sandwichs au poulet sur les réseaux sociaux. Après que de nombreux fans ont commencé à montrer à quel point le schéma de couleurs de la gamme Ivy Park était similaire aux uniformes Popeyes, la chaîne de poulet a mis en scène avec effronterie des images de leurs uniformes d’employé nouvellement conçus, qui ressemblaient beaucoup à certaines pièces de vêtements de sport d’Ivy Park. ligne.

Popeyes a même lié sa boutique en ligne, qui propose une variété de vêtements pour les amateurs de sandwich au poulet, et a publié le slogan, «That Look From Popeyes». Bien qu’il semble peu probable que Beyoncé se mette à copier le jeu de couleurs Popeyes, la similitude est vraiment étrange .

Les fans devront attendre le prochain lancement pour voir quelles nouvelles couleurs et conceptions la superstar de la pop propose et si de nouvelles chaînes de restauration rapide décident ou non de tirer parti de l’opportunité de merchandising.