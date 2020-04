La collection Columbia Classics 4K UHD débarquera en juin!

La collection Columbia UHD 4K Classics débarquera en juin!

Columbia Pictures a annoncé une collection spéciale de six de ses films emblématiques, la Columbia Classics 4K Ultra HD Collection, qui verra six films arriver en 4K UHD pour la première fois, dont M. Smith se rend à Washington, Laurence d’Arabie et plus!

L’ensemble de collection, qui comprend également Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à m’inquiéter et à aimer la bombe, Gandhi, Une ligue à part et Jerry Maguire, est associé à un livre relié de 80 pages sur l’histoire et l’impact des films avec plus de 30 heures de nouvelles fonctionnalités et d’archivage.

Alors que quatre des films sont fréquemment cités parmi les plus grands films de tous les temps, Sony Pictures Home Entertainment a cherché à s’assurer que la voix des fans était entendue sur les films à inclure dans la collection et a répondu à un sondage demandant quels classiques modernes ils incluraient. dans le coffret cadeau, avec plus de 30 000 réponses Une ligue à part et Jerry Maguire comme les vainqueurs.

Les six films de la collection ne sont disponibles que sur un disque 4K Ultra HD dans le coffret spécial du collecteur dans une série limitée de quelques 8000 unités aux États-Unis, qui comprendra également un disque exclusif contenant des extraits de l’émission télévisée spéciale du 50e anniversaire de Columbia Pictures, qui a été diffusé à l’origine en 1975 et n’a jamais été officiellement disponible. Ces extraits présentent des aperçus rares à la caméra de sommités telles que Frank Capra, Phil Silvers et Orson Welles. Ce disque exclusif comprend également le documentaire vintage en coulisses «Mr. Attenborough et M. Gandhi », filmé sur le tournage de Ganhdi et propose des interviews avec les acteurs et l’équipe.

La liste complète des titres et fonctionnalités comprend:

M. Smith se rend à Washington

Synopsis:

Jean Arthur, James Stewart et Claude Rains jouent dans Frank Capra M. Smith se rend à Washington. Ce classique primé parle d’un sénateur américain idéaliste d’une petite ville qui se rend à Washington, DC, et se retrouve soudainement à combattre à lui seul des politiciens impitoyables qui sont prêts à le détruire. Recevoir un total de onze nominations aux Oscars 1939 (dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur) et en remporter une (Meilleure écriture, histoire originale), M. Smith se rend à Washington est considéré comme l’un des meilleurs films de Capra, Stewart et Columbia.

M. Smith se rend à Washington Caractéristiques spéciales;

Commentaire audio avec Frank Capra Jr.Frank Capra Jr. se souvient… M. Smith se rend à WashingtonConversations avec Frank Capra Jr .: Les années d’orConversations avec Frank Capra Jr .: Une histoire de familleFrank Capra: CollaborationThe Frank Capra I KnewLe rêve américain de Frank Capra Documentaires de long métrage – Remorques théâtrales nationales et internationales

Laurence d’Arabie

Synopsis:

Gagnant de 7 Oscars, dont celui du meilleur film de 1962, Laurence d’Arabie se présente comme l’un des chefs-d’œuvre cinématographiques les plus intemporels et essentiels. La plus grande réalisation de son légendaire réalisateur oscarisé, David Lean (1962, Laurence d’Arabie; 1957 Le pont sur la rivière Kwai), le film met en vedette Peter O’Toole – dans sa performance professionnelle – dans le rôle de T.E. Lawrence, l’audacieux officier de l’armée britannique de la Première Guerre mondiale qui a héroïquement uni ses rivales arabes du désert et les a conduits à la guerre contre le puissant empire turc.

Nominé pour 10 Oscars en 1962, Laurence d’Arabie a remporté sept prix, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure photographie (Couleur), Meilleure décoration de la direction artistique (Couleur), Meilleur montage de film, Meilleure musique (Partition) et Meilleur son.

Caractéristiques spéciales de Lawrence d’Arabie:

NOUVEAU: Unused International Prologue (4K UHD Exclusive) Secrets of Arabia: Long métrage Picture-in-Graphics TrackPeter O’Toole revisite Lawrence of ArabiaFabrication de Lawrence of Arabia DocumentarySeleted Balcony Scene with Introduction by Anne V. CoatesThe Lure of the Desert: Martin Scorsese on Lawrence d’ArabieA Conversation avec Steven SpielbergWind, Sand and Star: The Making of a Classic (1963 & 1970 Versions) Maan, Jordan: The Camels Are CastIn Search of LawrenceRomance of ArabiaKing Hussein Visit Lawrence of Arabia SetIn Love with the Desert Documentary Lawrence in 50: Un classique restauréSteven Spielberg sur Lawrence d’ArabieWilliam Friedkin sur Lawrence d’ArabieSydney Pollack sur Lawrence d’ArabieNew York Premiere FootageCampagnes publicitairesVintage Trailers & TV Spots

Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe

Synopsis:

Nominée pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film (1964), la comédie noire de Stanley Kubrick sur un groupe de généraux inspirés par la paranoïa et heureux de la guerre qui parviennent à déclencher une apocalypse nucléaire «accidentelle», est horriblement effrayant, délicieusement drôle et étonnamment pertinent pour cela. journée. Il s’agit de la saga de deux généraux psychotiques: le chef d’état-major interarmées «Buck» Turgidson (George C. Scott) et le commandant stratégique de l’Air Force Jack Ripper (Sterling Hayden), qui ordonne à un escadron de bombardiers d’attaquer l’URSS, déclenchant une arme secrète soviétique , la «Doomsday Machine», un système de missiles diaboliques de représailles. Peter Sellers décrit un trio d’hommes qui tentent d’éviter cette catastrophe: le capitaine britannique Lionel Mandrake, la seule personne ayant accès au général paranoïaque Ripper; Le président américain Muffley, dont la meilleure tentative pour détourner ce désastre dépend de la conviction d’un premier ministre soviétique arrosé, c’est une erreur stupide; et le conseiller du président, le Dr Strangelove, un ancien scientifique dément nazi. L’un d’eux peut-il sauver le monde?

Caractéristiques spéciales du Dr. Strangelove 4K UHD:

NOUVEAU: «Stanley Kubrick considère la bombe» FeaturetteMick Broderick InterviewJoe Dunton et Kelvin Pike InterviewRichard Daniels Interview David DavidRodney Hill Interview Archivage Stanley Kubrick Audio InterviewThe Today Show Clips avec Peter Sellers et George C. ScottExhibitor TrailerTheatrical Trailer

Caractéristiques spéciales du Dr. Strangelove Blu-ray:

Le long métrage de la guerre froide Piste d’incrustation dans l’image À l’intérieur du Dr StrangeloveNo Fighting in the War RoomUne entrevue avec Robert McNamaraLes meilleures ventesL’art de Stanley KubrickEntretiens sur écran divisé avec Peter Sellers et George C. Scott

Gandhi

Synopsis:

Sir Ben Kingsley incarne Mohandas Gandhi dans la biographie fascinante de Lord Richard Attenborough sur l’homme qui est passé d’un simple avocat à un symbole mondial de paix et de compréhension. Un chef-d’œuvre critique, Gandhi est une histoire intrigante sur l’activisme, la politique, la tolérance religieuse et la liberté. Mais au centre de tout cela se trouve un homme extraordinaire qui s’est battu pour une existence pacifique et non violente et a libéré une nation entière. Gagnant de 8 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur (Richard Attenborough) et meilleur acteur (Sir Ben Kingsley), GandhiLe casting très acclamé comprend également Candice Bergen, Edward Fox, Sir John Gielgud, Roshan Seth et Martin Sheen.

Caractéristiques spéciales de Gandhi:

NOUVEAU: Theatrical TrailersIntroduction et commentaire avec le réalisateur Richard AttenboroughGandhi’s Legacy: long métrage avec images dans les graphiquesSir Ben Kingsley parle de GandhiSéquences d’actualités à la recherche de GandhiRéflexions sur BenMadeleine Slade: une Anglaise à l’étrangerLes funéraillesRegarder en arrièreTirer une épopée en IndeDesign GandhiDe la Chaire du réalisateurLes mots du Mahatma Gandhi Gandhi Montage photo

Une ligue à part

Synopsis:

C’est un home run avec cette comédie hilarante et bien-aimée, avec Tom Hanks, Geena Davis et Madonna. Avec les files d’attente et les vestiaires de baseball laissés vides pendant la Seconde Guerre mondiale, la toute nouvelle Ligue de baseball des filles américaines a amené des femmes talentueuses dans les grandes ligues et a amené des fans dans les tribunes. L’indomptable Dottie Hinson (Davis) se retrouve à la tête d’un groupe de joueurs qui ont fini par gagner le cœur de leur ancien entraîneur, Jimmy Dugan (Tom Hanks). Lori Petty, Rosie O’Donnell et Jon Lovitz complètent la liste des étoiles. Basé sur l’histoire vraie des femmes pionnières qui ont ouvert la voie à des générations d’athlètes. Réalisé par Penny Marshall.

Une ligue à part entière:

Bande-annonce cinématographique domestique (4K UHD exclusif)NOUVEAU: 5 teasers et remorques internationaux (exclusivité 4K UHD)NOUVEAU: 3 épisodes de la série télévisée de 1993, «Une ligue à eux» (exclusif 4K UHD) Commentaire avec la réalisatrice Penny Marshall et les actrices Lori Petty, Tracy Reiner et Megan CavanaghNine Memorable Innings DocumentaryDeleted ScenesL’héritage durable d’une ligue à eux » Ce fut mon terrain de jeu “Clip de Madonna

Jerry Maguire

Synopsis:

Tom Cruise joue le rôle de Jerry Maguire, un agent sportif qui traverse une crise de conscience. Après avoir perdu soudainement et sans cérémonie son emploi et sa petite amie (Kelly Preston), sa carrière personnelle et professionnelle a atteint un creux historique. Mais lorsqu’une mère célibataire (Renée Zellweger) entre dans sa vie et son cœur, il se retrouve à négocier le plus gros de sa vie… pour le cœur et la main de la femme qu’il aime. Cuba Gooding, Jr. (dans une performance primée aux Oscars, 1996, meilleur second rôle), Jay Mohr, Regina King, Jonathan Lipnicki et Bonnie Hunt co-star dans ce blockbuster adoré de l’écrivain / réalisateur Cameron Crowe. Nominé pour cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur – Tom Cruise.

Caractéristiques spéciales de Jerry Maguire:

NOUVEAU: «The Fast Times and Long Career of Cameron Crowe», épisode du podcast «Here The Thing», hébergé par Alec Baldwin et produit par WNYC Studios (4K UHD Exclusive), long métrage commenté dans l’image avec Cameron Crowe, Tom Cruise , Renée Zellweger et Cuba Gooding, Jr.Jerry Maguire: Nous nous revoyons Documentaire en 3 parties Près d’une heure de scènes supprimées et étenduesDans les coulisses du commentaire vidéo Jerry MaguireGalerie de photos «Ma première publicité» de Rod TidwellDrew Rosenhaus: «Comment être un agent sportif» Scènes originales supprimées et alternativesSéquences de répétition «Secret Garden» Vidéo musicale de Bruce Springsteen Bande-annonce théâtrale

DISQUE BONUS EXCLUSIF COMPREND:

Extraits du spécial télévisé de 1975 célébrant le 50e anniversaire de Columbia Pictures «M. Attenborough et M. Gandhi “Documentaire vintage dans les coulisses

Collection Columbia Ultra HD 4K Ultra HD sortira le 16 juin!