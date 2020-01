La collection de costumes d’Halloween «3 from Hell» des studios Trick or Treat comprend le masque Mr. Baggy Britches

Parce que qui ne veut pas être Clint Howard pour Halloween?

Studios Trick or Treat a publié des masques et des costumes d’Halloween basés sur Rob ZombieFilms depuis de nombreuses années maintenant, et cette année, ils donnent un peu d’amour à 3 de l’enfer!

Prévisualisées dans leur catalogue Halloween 2020, la collection 3 from Hell comprend des masques et des costumes complets Aquarius et Black Satan, ainsi qu’un masque Mr. Baggy Britches.

Baggy Britches est le dernier personnage de clown de Zombie, joué par Clint Howard dans le film.

Les masques précédemment sortis de Trick or Treat Studios incluent Captain Spaulding, Otis Driftwood, Ravelli, Dr. Satan et Tiny, ainsi que 31 personnages Psycho-Head et Schizo-Head.