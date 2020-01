La collection de véhicules de Paul Paul Walker est vendue aux enchères à 2,3 millions $ US

Paul Walker

Ce sont 21 véhicules de l’acteur décédé qui ont été collectés.

La collection de voitures personnelles du défunt acteur Paul Walker s’est vendue aux enchères pour plus de 2,3 millions de dollars.

Dans le cadre d’un appel d’offres de Barrett-Jackson en Arizona, 21 véhicules appartenant à Walker ont été vendus pour ce montant énorme, rapporte aceshowbiz.com.

Les plus grandes collections provenaient d’une BMW M3 légère Alpine White de 1995, qui a rapporté 385 000 $.

C’était l’une des cinq éditions blanches de BMW M3 qui ont été vendues, et les autres ont contribué entre 220 000 $ US et 258 500 $ US.

La vente aux enchères a eu lieu du 15 au 18 janvier.

Parmi les autres véhicules vendus aux enchères, citons une Nissan 370Z 2009, qui est apparue dans le «Fast Five» de 2011, ainsi qu’une Nissan Skyline R32 de 1989. Les deux voitures de luxe se sont vendues respectivement à 105 600 $ et 100 100 $.

Le président et chef de la direction de Barrett-Jackson, Craig Jackson, a comparé Walker à «Steve McQueen, qui a vécu sa passion pour les carrières dans tous les aspects de sa vie».

Il a ajouté que l’acteur, décédé à l’âge de 40 ans dans un accident de voiture en 2013, “a inspiré des générations entières d’amateurs de voitures”.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec un ami proche de Paul qui a aidé à prendre soin de la collection après sa mort; Il était responsable de la consignation et de la préparation des véhicules aux enchères. La fille de Paul, Meadow, a gardé quelques véhicules avec lesquels elle avait un lien. »

Le produit de la vente aux enchères ira à la fille de Walker, Meadow Rain. Il gère actuellement la Fondation Paul Walker et a même lancé une campagne pour construire une école pour les enfants défavorisés.

