La Colombie-Britannique avec des annulations d’un million de dollars avant Constellation Brands

Mexico.- Avant l’annulation de la construction de l’usine de bière de la société transnationale Constellation Brands en Basse-Californie, à la suite de la consultation populaire qui a eu lieu dans cette entité, l’État avait déjà enregistré des annulations d’un million de dollars en termes d’investissements.

Selon le législateur du Parti travailliste, Alejandra León Gastelum, depuis six ans à peine, l’État de Basse-Californie a quitté les capitales pour 365 millions de dollars, selon les chiffres officiels du Registre national des investissements étrangers du ministère de l’Économie.

En ce sens, la sénatrice Alejandra León Gastélum a souligné que l’annulation de la construction de la brasserie Constellation Brands à Mexicali n’effrayera pas les investissements de la ville ou de la Basse-Californie, car l’entité a déjà enregistré des désinvestissements d’un million de dollars au cours des six derniers exercices.

León Gastélum a expliqué que le principal facteur pour enregistrer cela, qui est considéré comme la plus grande perte d’investissement dans l’entité, était le manque de stratégie économique dans un scénario aussi concurrentiel et encore plus lorsque les autorités se sont concentrées sur la promotion d’une entreprise en proie à irrégularités.

Entre-temps, a souligné le législateur, les États du Bajío ont continué de recevoir des entreprises et des investissements étrangers malgré une bonne planification.

Le sénateur a déclaré que la croissance économique ne peut pas être basée sur une brasserie, donc le fait qu’elle fonctionne ou non n’empêchera pas les investissements, comme le veulent les entrepreneurs qui continuent de défendre Constellation Brands.

Les autorités de Basse-Californie, a souligné le sénateur du PT, doivent avoir une vision plus large des projets qu’elles recherchent à l’avenir.

Les travaux publics traversent l’une des pires crises de l’histoire de l’entité, qui a provoqué un retard dans les infrastructures au cours des 10 dernières années. Le secteur de la construction doit être encouragé, et maintenant plus face aux graves effets que le coronavirus va provoquer, a souligné le sénateur.

Alejandra León a déclaré que l’annulation de la construction était une leçon non seulement pour ce type de sociétés d’eau prédatrices et pour un certain groupe d’entrepreneurs mexicains. C’était une leçon pour les trois ordres de gouvernement et le Congrès local qui opéraient en faveur de Constellation Brands, tournant le dos au peuple.