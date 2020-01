La combinaison de Robert Pattinson était différente de toutes celles que nous avons vues auparavant

Aucun super-héros n’a de gadgets plus cool que le Caped Crusader. Et avec la production sur la nouvelle itération de Matt Reeves Le Batman actuellement en cours, les fans sont impatients de voir à quoi ressemblera la Batmobile ainsi que le costume du personnage. Il reste à voir exactement quand ils auront cette chance, mais selon un rapport de Batman on Film, nous devrions avoir un premier aperçu de ces deux choses dans un avenir proche.

Après tout, à un moment donné du tournage, la Batmobile sera numéro un sur la feuille d’appel. Je veux dire, ce n’est pas comme si vous pouviez le cacher. Quant au look, le rapport indique qu’il sera très différent du Tumbler vu dans la trilogie The Dark Knight. Il faut également s’y attendre, car il s’agissait d’un véhicule de type char construit pour construire des ponts.

Il semble que la Batmobile de Reeves suivra toujours un chemin similaire à celui de Nolan, car il s’agira plus d’une voiture de muscle et moins des versions stylisées que nous avons obtenues dans les films de Tim Burton et Joel Schumacher. Il aura également toutes les cloches et les sifflets que les fans ont appris à aimer, mais il semble que nous obtenons un véhicule plus furtif dans l’ensemble.

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne le costume, le rapport souligne qu’il ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu auparavant, mais qu’il sera toujours en ligne avec les attentes des fans quant à ce à quoi devrait ressembler la combinaison. Je ne sais pas comment vous pouvez faire les deux dans les deux sens, mais j’ai hâte de voir ce qu’ils veulent dire par là.

La sortie note également que le costume sera sans tous les gadgets et armures habituels fabriqués par Wayne Industries. Au lieu de cela, il sera entièrement réalisé à partir des ressources personnelles de Bruce Wayne. Tant qu’il n’a pas de mamelons, cela nous convient.

Ceci étant un autre redémarrage, Reeves et la star Robert Pattinson tentent clairement d’établir leur propre version du personnage. Cela dit, les nouvelles interprétations sont toujours quelque chose à attendre lorsque nous aurons un autre film Dark Knight et avec Le Batman devrait entrer dans les salles le 25 juin 2021, espérons que Warner Bros révélera bientôt des photos officielles.