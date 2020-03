La comédie de Mindy Kaling arrive sur Netflix – / Film

Mindy Kaling a récemment dirigé le paysage télévisé de la comédie romantique, avec ses quatre mariages acclamés et un redémarrage funéraire, qui ont suivi sa série de comédie amusante mais inégale The Mindy Project. Mais maintenant, elle s’attaque à la jeunesse et à tous les hauts et les bas qui vont avec, dans la série comique Netflix Je n’ai jamais. Plus précisément, sa propre adolescence, une adolescente indo-américaine qui a grandi dans la banlieue du Massachusetts. La nouvelle venue Maitreyi Ramakrishnan joue Devi, une version romancée de Kaling, qui se présente à l’autel de sa famille des dieux hindous (et à nous) dans le premier Je n’ai jamais taquin.

Je n’ai jamais eu de teaser

Co-créé par Kaling et le collaborateur du projet Mindy Lang Fisher, Never Have I Ever est une série de 10 épisodes qui suivra les épreuves et les tribulations d’une adolescente amérindienne de première génération. Annoncée en mars 2019, la série de passage à l’âge adulte a fait l’objet d’un appel public à travers le monde pour trouver la parfaite Devi, une adolescente indo-américaine de première génération qui serait le substitut fictif de Kaling.

Après avoir examiné plus de 15 000 soumissions, Kaling a atterri sur Maitreyi Ramakrishnan, 17 ans, qui fait ses débuts à la télévision dans la série. Et à en juger par le teaser court, Ramakrishnan a eu l’esprit désabusé et maladroit de Kaling, s’adressant à son sanctuaire familial dans la prière: “Hé dieux, son Devi Vishwakumar, votre fille hindoue préférée dans la vallée de San Fernando … Qu’est-ce qui éclate?”

Kaling s’est fait un nom en tant qu’écrivain et star sur The Office avant de passer à sa propre émission, The Mindy Project, et de devenir la scénariste de télévision comique, avec les quatre mariages de Hulu et un redémarrage funéraire devenant un succès modeste. Et tout au long de ses œuvres, la voix distincte de Kaling transparaît – c’est pourquoi elle est excellente pour écrire des versions romancées à peine voilées d’elle-même comme dans The Mindy Project ou Late Night. Mais autant que j’ai aimé The Mindy Project, je dois admettre qu’il était incroyablement incohérent et parfois vicié sur le râpage. Mais avec la courte série de 10 épisodes de Never Have I Ever et une autre actrice jouant une version de Kaling, peut-être que la série des adultes de Netflix pourrait être juste la bonne dose de comédie grinçante de Kaling.

Voici le synopsis de Never Have I Ever:

Never Have I Ever est une nouvelle comédie de passage à l’âge adulte sur la vie compliquée d’une adolescente amérindienne de première génération moderne. La série met en vedette le nouveau venu Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi, un étudiant en deuxième année du lycée qui a un court fusible qui la met dans des situations difficiles. Never Have I Ever est créé par le producteur exécutif Mindy Kaling, avec Lang Fisher comme producteur exécutif, showrunner et écrivain. Le projet Universal Television est également produit par Howard Klein, David Miner et Tristram Shapeero de 3 Arts Entertainment.

Never Have I Ever en avant-première sur Netflix sur 27 avril 2020.

