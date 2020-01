La comédie hilarante de John Cena sur le plateau est la chose la plus fiable qui soit

John Cena surprend souvent ses fans pour être bien plus qu’il n’y paraît. C’est un lutteur, un rappeur et une star de cinéma. De plus, nous avons récemment appris qu’il peut jouer du piano et discuter de l’architecture. Mais Cena n’est pas complètement déconnecté du reste d’entre nous. Il a au moins une habitude qui le rend totalement accessible.

John Cena a une carrière diversifiée

John Cena | Michael Tran / FilmMagic

Cena s’est d’abord fait un nom dans le monde de la lutte à la WWE, où il a incarné le personnage d’un rappeur parlant des ordures. Chaque semaine, il exécutait une rime insultant ses adversaires avant de se diriger vers le ring. Le combo hilarant d’un lutteur et d’un artiste de rap difficile a rapidement fait de lui l’un des artistes les plus célèbres du monde de la WWE.

Comme Dwayne «The Rock» Johnson avant lui, Cena a pu tirer parti de sa renommée à la WWE pour réussir à Hollywood. Son premier film, The Marine, a été produit par WWE Studios, mais il a rapidement pu travailler avec des studios plus traditionnels.

Cena a joué dans The Trainwreck, Ferdinand, Bumblebee et plusieurs autres films. Il a également organisé une renaissance du jeu télévisé, Êtes-vous plus intelligent qu’un cinquième niveleur?

John Cena est beaucoup plus cultivé qu’il n’y paraît

Dans son plus récent projet, le film familial, Playing with Fire, Cena joue en face de Judy Greer pour incarner un pompier à qui l’on demande de s’occuper de trois enfants turbulents. Greer a récemment parlé à Parade de son expérience de travail avec Cena et elle avait beaucoup de choses positives à dire.

“Il est un travailleur acharné”, a déclaré Greer. “Il est vraiment un bon auditeur dans la scène et hors tension quand vous jouez et non. Et j’aime que lui, tout comme une personne, essaie toujours de s’améliorer. C’est une personne vraiment intelligente et vraiment intéressante et donc, en tant qu’acteur, il y apporte tout ça. C’est un travailleur acharné et il est aussi un perfectionniste. »

Bien qu’il soit facile d’imaginer Cena comme un lutteur difficile, selon Greer, il a un côté très cultivé. “Il apprend le mandarin et le piano”, a révélé Greer à Parade. «Quand nous étions sur le plateau, si nous marchions près de sa caravane, vous l’entendriez jouer du piano. Il est autodidacte. Il a appris le vin et l’architecture. »

Pour une raison quelconque, en imaginant le gros torse, gigantesque et musclé, Cena assise au piano, avec un verre de vin à ses côtés, nous fait sourire. C’est inattendu, mais une scène tout à fait bienvenue.

L’habitude totalement comparable de John Cena

… J’ai trouvé ma passion pour le fitness en commençant un programme d’entraînement / nutrition dédié à (oui c’est correct) à l’âge de 12 ans. Cette année, je célèbre 30 ans de chasse à l’inatteignable et de ne jamais abandonner. 30 ans à pousser au-delà des limites, sans jamais abandonner…. pic.twitter.com/mUCQszf1zI

– John Cena (@JohnCena) 23 avril 2019

La chose la plus mignonne et la plus facile à comprendre que nous ayons apprise de Greer est la façon dont Cena boit son café. Même s’il prend la forme physique au sérieux, il apprécie toujours un café occasionnel. Mais il l’utilise comme un outil, et pas seulement comme une délicieuse boisson.

«Il buvait toujours [his coffee] au moment exact où il savait que cela commencerait à fonctionner », a déclaré Greer. «Il ne voulait pas boire son café avant d’en avoir besoin. Je pensais que c’était drôle parce que parfois nous nous présentions au travail et nous répétions tout de suite, et il était un peu fatigué et ensuite nous passions par les cheveux et le maquillage, et c’est à ce moment-là qu’il aurait pris son café et il ” d être comme, «Très bien, allons-y. Attaquons ce jour. »

Bien que son corps soit construit comme un dieu grec, il a encore besoin d’une tasse de café pour bouger le matin, comme le reste d’entre nous. Et cela fait que Cena semble un peu plus accessible.

Cette année, recherchez Cena dans les prochains Fast & Furious 9, Project X-Traction et The Suicide Squad.